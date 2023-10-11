يلعب في دوري "تشامبيونشيب" الانجليزي لكرة القدم (المستوى الثاني).. واين روني مدرباً جديداً لبرمنغهام

المصدر: أ ف ب

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أعلن نادي برمنغهام الذي يلعب في دوري "تشامبيونشيب" الانجليزي لكرة القدم (المستوى الثاني)، الأربعاء، تعيين نجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق واين روني مدرباً له بعقد لثلاث سنوات ونصف.

وقال روني البالغ 37 عاماً "أنا مغتبط جداً للانضمام الى برمنغهام في هذا الوقت المثير. من الواضح انهم (مجلس الادارة) يملكون مشروعاً ومصممون على تحقيق طموحاتهم للنادي. اتطلع قدما للبدء بعملي".

وسيضم الجهاز الفني لروني كل من الدوليين السابقين اشلي كول وزميله السابق في مانشستر يونايتد الايرلندي جون اوشي.

وتخلى برمنغهام عن مدربه السابق جون يوستاس قبل ايام على الرغم من احتلاله المركز السادس حاليا في دوري "تشامبيونشيب".

وكان روني توصل الى اتفاق مع نادي دي سي يونايتد الأميركي قبل ايام يقضي بإنهاء تعاونهما، عقب فشل النجم الإنكليزي السابق في قيادة نادي العاصمة إلى الأدوار الإقصائية.

واخفق الدولي الإنجليزي السابق وأسطورة مانشستر يونايتد الذي استلم الإدارة الفنية لنادي العاصمة في يوليو 2022، في قيادة فريقه إلى البلاي أوف على الرغم من إنهائه الموسم في المركز التاسع (40 نقطة من 34 مباراة) في المنطقة الشرقية، وهو آخر المراكز المؤهلة الى الادوار الاقصائية، لأن ملاحقيه نيويورك ريد بولز (40 من 33) وشيكاغو فاير (40 من 33) وتشارلوت (39 من 32) ونيويورك سيتي (38 من 33) يملكون فرصة تخطيه.

وسبق لروني ان خاض تجربة التدريب في "تشامبيونشيب" على رأس الجهاز الفني لدربي كاونتي من 2020 الى 2022.

ويعتبر روني ثالث افضل هداف في تاريخ الدوري الانجليزي بعد تسجيله 208 اهداف في 481 مباراة، ويتقدمه هاري كاين هداف توتنهام سابقاً ومهاجم بايرن ميونيخ الالماني حالياً (213) وألن شيرر هداف نيوكاسل السابق حامل الرقم القياسي مع 260 هدفا.

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