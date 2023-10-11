تستضيفها كوت ديفوار بمشاركة 24 منتخبا.. أفريقيا تترقب غدا قرعة كأس الأمم في أبيدجان

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

A-AA+

أبوظبي في 11 أكتوبر / وام / مع بدء العد التنازلي لآخر 3 شهور على انطلاق فعاليات البطولة، تترقب القارة الأفريقية غدا رسم ملامح المنافسة في الدور الأول لبطولة كأس الأمم، والتي تستضيفها كوت ديفوار بمشاركة 24 منتخبا.

وتشهد مدينة أبيدجان في كوت ديفوار غدا مراسم قرعة النسخة الـ34 من البطولة القارية، والتي تعود إلى كوت ديفوار بعد نحو 4 عقود من الغياب، حيث كانت المرة الوحيدة السابقة التي استضاف فيها هذا البلد بطولة كأس الأمم الأفريقية في عام 1984، وتوج المنتخب الكاميروني بلقبها.

وتستضيف كوت ديفوار النسخة الجديدة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024، بمشاركة 24 منتخبا من بينهم 12 منتخبا سبق لهم الفوز باللقب، فيما تخلو هذه النسخة من أي وجوه جديدة، حيث سبق لكل من المنتخبات الـ24 المشاركة فيها أن خاض البطولة لمرة واحدة على الأقل.

وتشهد القرعة غدا توزيع المنتخبات المشاركة على 6 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة.

وكان الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) أعلن مؤخرا عن رؤوس المجموعات والتصنيف الخاص بالمنتخبات المشاركة؛ حيث تم تقسيم المنتخبات المتأهلة إلى 4 مستويات وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصادر في 21 سبتمبر الماضي.

وضم كل مستوى 6 منتخبات، لتوزع القرعة المنتخبات غدا بواقع منتخب واحد من كل مستوى في كل مجموعة.

ووضع الكاف المنتخبات، التي ستأتي في رؤوس المجموعات، بالمستوى الأول، وهي منتخبات كوت ديفوار ممثل البلد المضيف، والمنتخبات الأعلى ترتيبا في تصنيف الفيفا، وهي منتخبات المغرب، والسنغال، وتونس، والجزائر، ومصر.

وضم المستوى الثاني منتخبات نيجيريا، والكاميرون، ومالي، وبوركينافاسو، وغانا، والكونغو الديمقراطية، كما يضم المستوى الثالث منتخبات كيب فيردي (الرأس الأخضر)، وزامبيا، وجنوب إفريقيا، وغينيا، وغينيا الاستوائية، وموريتانيا، ويضم المستوى الرابع منتخبات أنجولا، وغينيا بيساو، وناميبيا، وموزمبيق، وجامبيا، وتنزانيا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز