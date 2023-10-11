غدا.. الأرجنتين تواجه باراجواي والبرازيل تلتقي فنزويلا في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026

المصدر: وام

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تستأنف تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 فعالياتها غدا الخميس بـ5 مباريات في الجولة الثالثة من التصفيات، التي تحسم 6 بطاقات تأهل مباشر إلى البطولة.

ويتصدر المنتخب البرازيلي جدول التصفيات برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف فقط أمام نظيره الأرجنتيني حامل اللقب العالمي، بعد فوز كل منهما بمباراتيه السابقتين في التصفيات.

ويتطلع كل من الفريقين لمواصلة انطلاقته القوية وتحقيق الفوز الثالث على التوالي من خلال هذه الجولة المرتقبة غدا، والتي يستضيف فيها المنتخب البرازيلي نظيره الفنزويلي (3 نقاط) كما يحل فيها منتخب باراجواي (نقطة واحدة) ضيفا على المنتخب الأرجنتيني.

وتستحوذ مباراة الأرجنتين وباراجواي على اهتمام كبير في ظل عدم وضوح الموقف بالنسبة لمشاركة النجم الكبير ليونيل ميسي /36 عاما/ مع المنتخب الأرجنتيني في هذه المباراة بسبب الإصابة التي عانى منها في الفترة الماضية.

وكان ميسي سجل هدف الفوز 1-0 على المنتخب الإكوادوري في الجولة الأولى، ولكنه غاب عن مباراة الفريق أمام نظيره البوليفي في الجولة الثانية بسبب الإصابة، التي حرمته أيضا من المشاركة مع فريقه الحالي انتر ميامي الأمريكي في عدد من المباريات.

ومع مشاركة اللاعب لدقائق قليلة في مباراة انتر ميامي أمام سينسيناتي مطلع الأسبوع الحالي، قد يخوض ميسي المباراة غدا، ولكن لم يتضح ما إذا كان اللاعب سيبدأ المباراة ضمن التشكيلة الأساسية أو على مقاعد البدلاء، فيما تأكد غياب زميله المخضرم آنخل دي ماريا عن المباراة للإصابة.

وتشهد المباراة المشاركة الأولى لمنتخب باراجواي بقيادة مدربه الجديد دانيال جارنيرو /54 عاما/.

وفي المقابل، تشهد مباراة الغد بين المنتخبين البرازيلي والفنزويلي عودة فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد الإسباني إلى هجوم المنتخب البرازيلي، بعدما أبعدته الإصابة عن المباراتين السابقتين للفريق.

وقال جابرييل جيسوس زميل فينيسيوس جونيور /23 عاما/ في هجوم المنتخب البرازيلي: "فينيسيوس مهم لريال مدريد والمنتخب البرازيلي، ولا يزال لاعبا صغير السن. عاد من الإصابة لتسجيل الأهداف ومساعدة فريقه. إنه لاعب مميز".

وفي باقي مباريات الجولة غدا، تلتقي منتخبات كولومبيا (4 نقاط) مع أوروجواي (3 نقاط) وبوليفا (بدون نقاط) مع الإكوادور (3 نقاط) وتشيلي مع بيرو، ولكل منهما نقطة واحدة.

وتمتد تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال عبر 18 جولة؛ حيث تقام بنظام دوري من دورين بين جميع المنتخبات الـ10 المشاركة في هذه التصفيات.

ومع زيادة عدد منتخبات المونديال من 32 إلى 48 منتخبا بداية من نسخة 2026، التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ارتفع عدد مقاعد قارة أمريكا الجنوبية في البطولة لتحظى هذه القارة بـ6 بطاقات تأهل مباشر.

ويخوض صاحب المركز السابع في نهاية التصفيات ملحقا فاصلا مع منتخب من قارة أخرى على مقعد آخر في المونديال.

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