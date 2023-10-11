انتهاء عملية تصويت الجماهير على جوائز فيفا لعام 2023

المصدر: د ب ا

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الأربعاء انتهاء عملية التصويت من قبل المشجعين في جميع الفئات لجوائز فيفا للأفضل في العالم، لعام 2023، والتي شهدت مشاركة أكثر من مليون صوت متفرق على المرشحين.

وصوت المشجعون باختياراتهم لأفضل لاعبة، وأفضل لاعب، وأفضل مدرب للسيدات، وأفضل مدرب للرجال، وأفضل حارسة مرمى، وأفضل حارس مرمى، وجائزة فيفا بوشكاش، وجائزة الجماهير، وذلك منذ الإعلان عن المرشحين في شهر سبتمبر الماضي.

وسيتم الآن عد جميع الأصوات بواسطة مراجع داخلي مستقل، قبل الإعلان عن القائمة النهائية في الأسابيع القادمة، وبعدها سيتم تتويج الفائز في كل فئة في حفل توزيع الجوائز للاحتفال بإنجازات اللاعبين والمدربين الرائدين في كرة القدم للرجال والنساء.

وكشف فيفا في 14 سبتمبر الماضي عن قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في العالم لعام 2023.

وضمت قائمة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة، اسم أيتانا بونماتي الفائزة بالكرة الذهبية في كأس العالم للسيدات، والتي كانت واحدة من أربع لاعبات إسبانيات في القائمة، وتشمل القائمة أيضًا أربع لاعبات من إنجلترا، وثلاث لاعبات من منتخب أستراليا، علمًا أن القائمة ضمت 16 لاعبة.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب ستة لاعبين من مانشستر سيتي الإنجليزي من أصل 12 مرشحًا، بالإضافة إلى الإسباني بيب غوارديولا مدرب سيتي والمرشح لجائزة أفضل مدرب في العالم، أما بالنسبة لمدربي الكرة النسائية، فقد ضمت القائمة اسم إيما هايس وسارينا ويجمان.

وبالنسبة لقائمة المرشحين لجائزة أفضل حارسة مرمى فقد ضمت اسم ماري إيربس الفائزة بجائزة القفاز الذهبي في مونديال السيدات، بجانب كاتالينا كوي، وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى خمسة أسماء من ثلاث قارات مختلفة.

وتنحصر المنافسة على جائزة أفضل لاعبة بين الإسبانية أيتانا بونماتي (برشلونة الإسباني) والكولومبية ليندا كايسيدو (ريال مدريد الإسباني) والإنجليزية راشيل دالي (أستون فيلا الإنجليزي) والفرنسية كاديدياتو دياني أولمبيك ليون/باريس سان جيرمان) والأسترالية كايتلين فورد (ارسنال دبليو اف سي) والأسترالية ماري فاولر (مانشستر سيتي دبليو إف سي) والإنجليزية أليكس جرينوود (مانشستر سيتي دبليو إف سي) والإسبانية جينيفر هيرموسو (سي إف باتشوكا فيمينيل) والأمريكية ليندسي هوران (أولمبيك ليون) والسويدية أماندا إيليستيدت (آرسنال دبليو إف سي/باريس سان جيرمان) والإنجليزية لورين جيمس (تشيلسي) والأسترالية سام كير (تشيلسي) والإسبانية مابي ليون (برشلونة) واليابانية هيناتا ميازاوا (مينافي سينداي) والإسبانية سالما بارالويلو (برشلونة) والإنجليزية كيرا والش (برشلونة).

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب الأرجنتيني جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي) والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش (إنتر ميلان/النصر السعودي) والبلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) والألماني إيلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي/برشلونة) والنرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) والإسباني رودري (مانشستر سيتي) والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (نابولي) والفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) والأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان/إنتر ميامي) والنيجيري فيكتور أوسيمين (نابولي) والإنجليزي ديكلان رايس (ويستهام يونايتد/ارسنال) والبرتغالي برناردو سيلفا (مانشستر سيتي).

وبالنسبة لجائزة أفضل مدرب لفرق السيدات، ضمت القائمة بيتر جيرهاردسون مدرب منتخب السويد والإسباني جوناتان جيرالديز (برشلونة) والسويدي توني جوستافسون (أستراليا) والإنجليزية إيما هايس (تشيلسي) والهولندية سارينا فيجمان (إنجلترا).

أما قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب لفرق الرجال، فضمت الإسباني بيب غوارديولا (مانشستر سيتي) والإيطالي سيموني إنزاجي (إنتر ميلان) والأسترالي أنجي بوستيكوجلو (سيلتك) والإيطالي لوتشيانو سباليتي (نابولي/منتخب إيطاليا) والإسباني تشافي (برشلونة).

وتصدرت الأسترالية ماكنزي أرنولد (ويستهام) قائمة المرشحات لجائزة أفضل حارسة مرمى إلى جانب الألمانية آن-كاترين بيرجر (تشيلسي) والإسبانية كاتالينا كول (برشلونة) والإنجليزية ماري إيربس (مانشستر يونايتد) والتشيلية كريستيان إندلر (أولمبيك ليون) والسويدية زيسيرا موسوفيتش (تشيلسي) والإسبانية ساندرا بانوس جارسيا-فيامي (برشلونة).

أما قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى فضمت المغربي ياسين بونو (إشبيلية) والبلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد) والبرازيلي إيديرسون (ليفربول) والكاميروني أندري أونانا (مانشستر يونايتد) والألماني مارك-أندري تير شتيغن (برشلونة).

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مشجع... مشجع نادي كولون أتلتيكو وفران هيرندال وميجيل أنخيل ومشجع لفريق ميلوناريوس.

كما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم انطلاق عملية التصويت لاختيار أفضل هدف في عام 2023 في فئة الرجال والسيدات.

وتحمل الجائزة اسم المهاجم المجري الأسطوري فيرينك بوشكاش، الذي تميّز بأهدافه الخالدة، وهي تحتفي بأجمل الأهداف التي سُجّلت بين 19 ديسمبر 2022 و20 أغسطس 2023.

وذكر فيفا عبر موقعه الرسمي، إن الجائزة سيتنافس عليها 11 لاعبا ولاعبة، كما كشف عن القائمة المختصرة للمرشحين.

وجاءت قائمة الأهداف المرشحة لتتضمن الأرجنتيني ألفارو باريال وهدفه في مباراة دور الثمانية بكأس الولايات المتحدة الأمريكية المفتوحة، والكولومبية ليندا كايسيدو بهدفها في مرمي المانيا خلال بطولة كأس العالم للسيدات والجناح الأيسر لبرايتون خوليو أنسيسو في مرمي مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي والأسترالية سام كير في مرمي المنتخب الإنجليزي بكأس العالم للسيدات.

كما يبرز من ضمن الأهداف التي تنافس علي الفوز بجائزة الأفضل هدف براين لوزانو لاعب أطلس جوادالاخارا بالدوري المكسيكي، وهدف جييرمي مادروجا لاعب بوتافوجو أف سي أس بي في مرمي نوفوزونتينو بالدوري البرازيلي الدرجة الثانية ، وهدف إيفان مورانتي لاعب إيبيزا في مرمي بورجوس بالدوري الإسباني الدرجة الثانية، وهدف نونو سانتوس لاعب سبورتنج لشبونة في مرمي بوافيستا بالدوري البرتغالي ، وهدف كانج سيونججينج لاعب منتخب كوريا تحت 20 عاما في مرمي منتخب الأردن في بطولة كأس أمم آسيا للشباب.

كما يتنافس علي لقب جائزة بوشكاش ، هدف آشوت تاجيبيرجن لاعب كازاخستان في مرمي الدانمارك بتصفيات كأس أمم أوروبا ، وهدف لاعبة البرازيل بياتريس زانيراتو في مرمي منتخب بنما بكأس العالم للسيدات.

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