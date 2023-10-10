ثقة والوقت والقدرة على المنافسة.. 3 تحديات تواجه المنتخب الألماني قبل يورو 2024

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد جوليان ناجلسمان المدير الفني الجديد للمنتخب الألماني لكرة القدم أنه لا يمتلك الوقت الكافي لتدريب الفريق وتحقيق كل ما يريده، ولكنه يسعى لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من التجمع الحالي للفريق في رحلته إلى الولايات المتحدة.

وتمثل رحلة الفريق الأمريكية، والتي بدأت أمس، ضربة البداية في محاولة ناجلسمان لتصحيح أوضاع الفريق بعد إخفاقات متتالية في الفترة الماضية، ومواجهة التحديات الصعبة التي تنتظره في الفترة المقبلة، وفي مقدمتها خوض فعاليات كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2024) على أرضه.

وتولى ناجلسمان /36 عاما/ المسؤولية قبل أقل من 3 أسابيع فقط، خلفا للمدرب هانزي فليك، الذي أقيل من تدريب الفريق الشهر الماضي بسبب سوء النتائج.

ووسط مخاوف من قلة خبرة ناجلسمان مقارنة بالمهمة الصعبة التي يتولاها حاليا، يبدأ المدرب مسيرته مع الفريق بمباراتين وديتين خارج الحدود حيث يلتقي نظيريه الأمريكي والمكسيكي يومي السبت والثلاثاء المقبلين على الترتيب ضمن استعداداته ليورو 2024، التي يخوضها دون تصفيات بصفته ممثل البلد المضيف.

وقال ناجلسمان، الذي سافر مع الفريق إلى الولايات المتحدة مساء أمس استعدادا للمباراتين: "لا نمتلك الستة أيام كاملة (في هذا التوقف الدولي) للتدريب على ما نريده. ولكننا سنحاول بالطبع تحقيق أكبر استفادة ممكنة..

سنسعى بالتأكيد لتشكيل الهيكل الأساسي للفريق من خلال هذه التجربة".

وأثارت الرحلة جدلا كبيرا لأنها تأتي في منتصف الموسم بالنسبة للأندية، حيث سيخوض الفريق رحلات طيران طويلة مقارنة باللعب في ألمانيا أو في أي دولة أوروبية.

ووجهت العديد من الأندية انتقادات للرحلة بما فيها بايرن ميونخ، حامل اللقب، وبوروسيا دورتموند، الذي يخوض مباراته المقبلة في اليوم التالي لعودة بعثة المنتخب من هذه الرحلة، ما يعني إمكانية التأثير سلبيا على مستوى أداء اللاعبين في مباراة الفريق.

وأكد ناجلسمان قبل السفر: "على الأرجح كنت سأقول نفس ما قيل إذا كنت أتولى تدريب أي ناد"، ولم يقدم ناجلسمان أي وعد لدورتموند بتقليص وقت مشاركة لاعبي الفريق الأربعة في مباراة المكسيك.

ويواجه ناجلسمان عدة تحديات دفعة واحدة، ويأتي في مقدمتها اكتساب ثقة الجماهير خاصة أن قرار تعيينه مدربا للفريق لم يحظ بترحيب كبير في ظل عدم تولي ناجلسمان تدريب أي منتخبات من قبل إضافة لصغر سنه وفلسفته التدريبية التي ظهرت من قبل خلال عمله مع بايرن ميونخ، والتي قد تحتاج لوقت لا يوفره الوضع الحالي مع المنتخب الألماني.

والتحدي الآخر الذي يواجه ناجلسمان هو إعادة بناء فريق قادر على المنافسة بعد أكثر من إخفاق للفريق منذ فوزه بلقب كأس العالم 2014؛ حيث خرج المنتخب الألماني صفر اليدين من الدور الأول (دور المجموعات) في كل من بطولتي كأس العالم 2018 و2022 ومن دور الـ16 ليورو 2020.

وإلى جانب هذا، يواجه ناجلسمان أكثر من تحد آخر مثل عدم خوض أي فعاليات رسمية خلال الشهور الـ8 المتبقية على الاختبار الكبير وهو يورو 2024، حيث تقتصر ارتباطات المنتخب الألماني على عدة مباريات ودية، يسعى ناجلسمان إلى استغلالها، كما ستقف عطلة الشتاء في الدوري الألماني عقبة أخرى أمام ناجلسمان لعدم وجود فترة إعداد للمنتخب إضافة للراحة التي سيحصل عليها اللاعبون من أنديتهم لأسابيع، ما قد يؤثر سلبا على مستواهم قبل شهور قليلة من يورو 2024.

وبخلاف المباراتين أمام منتخبي أمريكا والمكسيك خلال الأيام المقبلة، من المقرر بشكل مبدئي أن يخوض المنتخب الألماني مباراة دولية أخرى في نوفمبر المقبل قبل ختام مباريات الودية هذا العام بلقاء المنتخب النمساوي في العاصمة النمساوية فيينا.

وبعدها بأيام، وبالتحديد في 2 ديسمبر المقبل، ستجرى قرعة دور المجموعات ليورو 2024 في هامبورج، ليتعرف ناجلسمان على المنافسين، الذي يتوجب عليه الاستعداد لمواجهتهم في بداية مسيرته بيورو 2024، ومن ثم سيبدأ في وضع استراتيجية واضحة للإعداد.

وبعد 4 شهور تشمل عطلة الشتاء، سيعمل ناجلسمان على تجميع المنتخب الألماني مجددا في 18 مارس 2024 لخوض مباراتين وديتين مجددا، ولم يتحدد بعد مكان المباراتين أو هوية المنافسين حتى الآن، فيما يختتم الدوري الألماني فعالياته للموسم الحالي في 19 مايو 2024، وتقام المباراة النهائية لبطولة كأس ألمانيا في برلين في 26 مايو قبل فترة قصيرة للغاية من يورو 2024.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز