اتحاد الكرة الآسيوي يبدأ عملية بيع تذاكر كأس آسيا 2023 في قطر

المصدر: وام

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أعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم اليوم الثلاثاء طرح تذاكر كأس آسيا 2023 في قطر للبيع عبر الانترنت، ابتداء من اليوم حيث يمكن للجماهير شراء التذاكر لحضور اقوى بطولات قارة آسيا.

وأوضح الاتحاد الاسيوي عبر موقعه الالكتروني انه يمكن للجماهير أن تبدأ بحجز مقاعدها لحضور أي مباراة من المباريات الـ51 التي تقام في قطر، والتي تتضمن المباراتين الافتتاحية والنهائية على ستاد لوسيل، الذي يتسع لـ88 ألف متفرج، والذي استضاف نهائي كأس العالم 2022.

وتبدأ أسعار التذاكر من 25 ريال قطري (ما يقارب 8ر6 دولار أمريكي)، وذلك من أجل منح فرصة متابعة المباريات للملايين من الجماهير المتحمسة لكرة القدم الآسيوية، والتي يمكن أن تقوم بشراء التذاكر عبر الانترنت من خلال الموقع الالكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم .

ومع تواجد أكثر من نصف عدد سكان العالم على مسافة لا تزيد عن خمس ساعات من قطر، فإن الجماهير القادمة من خارج قطر يمكن أن تقوم أيضاً بشراء التذاكر من ذات الموقع.

وقال داتوك سري ويندسور دون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للموقع : "قطر بالتأكيد واحدة من أفضل الوجهات في عالم الرياضة، ونحن في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالتعاون مع اللجنة المحلية المنظمة، ملتزمون بتحقيق رؤيتنا في تنظيم بطولة على مستوى عالمي للاعبين والفرق والجماهير، ويأتي إطلاق بيع التذاكر كخطوة جديدة ضمن جهودنا لاستقطاب الجماهير من أجل متابعة البطولة، وبشكل غير مسبوق".

من جهته قال جاسم الجاسم الرئيس التنفيذي للجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا في قطر إن " إطلاق بيع التذاكر يعتبر خطوة مهمة بالنسبة لنا، حيث أن قطر تستعد من جديد للترحيب بالجماهير من كافة أرجاء العالم، ونحن نتوقع أنه سيكون هنالك اهتماماً هائلاً بالبطولة التي تشهد تواجد أفضل اللاعبين من كافة أرجاء قارة آسيا، ضمن التنافس على تحقيق المجد".

وتقام مباريات البطولة على تسعة ملاعب، حيث يتنافس 24 منتخباً وطنياً تم توزيعها على ست مجموعات، ومن ضمن هذه الملاعب سبعة استضافت مباريات كأس العالم 2022، وهي لوسيل والبيت وخليفة الدولي والجنوب وأحمد بن علي والثمامة والمدينة التعليمية، إلى جانب ملعبين آخرين هما ستاد جاسم بن حمد وعبدالله بن خليفة، حيث تقام مباريات البطولة على ملاعب تعتبر تحف فنية مميزة.

وسيكون بإمكان المشجعين شراء حد أقصى 6 تذاكر لكل مباراة، وذلك بحسب توافر التذاكر، ويمكنهم اختيار الفريق المفضل لهم على امتداد دور المجموعات وحتى الأدوار الإقصائية، علماً بأن جميع المباريات تتضمن مقاعد يسهل الوصول إليها، وذلك بهدف ضمان استمتاع الجماهير من ذوي الاحتياجات الخاصة بتجربة لا عوائق ولا حدود لها، ويتضمن ذلك مقاعد لمستخدمي الكراسي المتحركة وكذلك مقاعد للأشخاص الذين يعانون من صعوبة الحركة.

وخلال مرحلة بيع التذاكر سوف تكون هذه التذاكر متاحة على أساس أولوية الشراء، وسوف يتم إعداد التذاكر مباشرة، وذلك بحسب توفرها، حيث يوصي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة الجماهير بشراء التذاكر التي يرغبون بها بأسرع وقت ممكن بعد فتح بيع التذاكر، حيث يمكن أن تنفذ التذاكر بسرعة.

وتستضيف قطر نهائيات كأس آسيا للمرة الثالثة، وهو رقم قياسي، بعدما استضافت البطولة عامي 1988 و2011، وأوقعت القرعة المنتخب القطري حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب الصين وطاجيكستان ولبنان.

في المقابل تضم المجموعة الثانية أستراليا وأوزبكستان وسوريا والهند، والمجموعة الثالثة إيران والإمارات وهونج كونج الصين وفلسطين، والمجموعة الرابعة اليابان وإندونيسيا والعراق وفيتنام، والمجموعة الخامسة كوريا الجنوبية وماليزيا والأردن والبحرين، والمجموعة السادسة السعودية وتايلاند وقرغيزستان وعُمان.

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