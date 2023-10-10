الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يحافظ على صدارة "الأعلى قيمة سوقية" وتشيلسي يتقدم و"يونايتد" يتراجع

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي



عزز مانشستر سيتي صدارته لقائمة أعلى فرق الدوري الإنجليزي لكرة القدم في القيمة السوقية، بارتفاعها إلى 1.26 مليار يورو في التقييم الجديد لفرق المسابقة.

وشهدت القيمة السوقية الإجمالية لفرق المسابقة ارتفاعا ملحوظا من 10.42 مليار يورو إلى 11.04 مليار يورو بنسبة 5.9 %.

وطبقا للتقييم الجديد الصادر عن موقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في إحصائيات وأرقام اللاعبين والفرق، شهدت القيمة السوقية لمانشستر سيتي ارتفاعا كبيرا بنسبة 7 % عما كانت عليه في النسخة السابقة من التقييم، والصادرة في 15 سبتمبر الماضي، لترتفع قيمة الفريق السوقية من 1.18 مليار يورو إلى 1.26 مليار يورو.

وبهذا، عزز مانشستر سيتي، المتوج في الموسم الماضي بالثلاثية التاريخية (دوري وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا)، صدارته لقوائم "الأعلى قيمة سوقية" على مستوى الدوري الإنجليزي وفرق أوروبا والعالم أيضا.

وحل أرسنال في المركز الثاني بقائمة أعلى فرق الدوري الإنجليزي من حيث القيمة السوقية، وشهدت قيمته ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.4 % لتبلغ 1.10 مليار يورو، مقابل 999 مليون يورو لتشيلسي صاحب المركز الثالث، والذي شهدت قيمته السوقية ارتفاعا كبيرا أيضا بنسبة 7.9 % رغم البداية المتعثرة للفريق في المسابقة هذا الموسم.

ومن بين 20 فريقا في المسابقة، ارتفعت القيمة السوقية لـ 18 فريقا بنسب متفاوتة وانخفضت بالنسبة لفريق واحد فقط، هو مانشستر يونايتد بنسبة 0.6 % لتهبط إلى 877.30 مليون يورو، ليتساوى تماما في القيمة السوقية حاليا مع ليفربول، الذي يقتسم معه حاليا المركز الرابع في القائمة.

وظلت القيمة السوقية لفريق نوتنجهام فوريست على حالها عند 395.58 مليون يورو.

وكان أكبر الرابحين في التقييم الجديد من حيث نسبة الارتفاع هو فريق برايتون، الذي شهدت قيمته السوقية قفزة هائلة من 376.30 مليون يورو على 468.30 مليون يورو بنسبة 24.4 % ليتجاوز نوتنجهام فوريست في القائمة ويحتل المركز العاشر.

وعلى مستوى اللاعبين، حافظ النرويجي الشاب إيرلنج هالاند /23 عاما/ مهاجم مانشستر سيتي على صدارة قائمة لاعبي المسابقة بقيمة سوقية تبلغ 180 مليون يورو.

وشهد التقييم الجديد انضمام لاعبين جديدين إلى قائمة اللاعبين، الذين تبلغ القيمة السوقية لهم 100 مليون يورو على الأقل؛ حيث ارتفعت القيمة السوقية لكل من الإسباني رودريجو هيرنانديز (رودري) لاعب مانشستر سيتي

وديكلان رايس لاعب أرسنال إلى 100 مليون يورو ليحتلا المركزين الرابع والخامس في القائمة.

وحافظ بوكايو ساكا لاعب أرسنال وفيل فودين نجم مانشستر سيتي على موقعيهما في المركزين الثاني والثالث بلقيمة سوقية تبلغ 120 مليون يورو و110 ملايين يورو على الترتيب.

وبهذا، ارتفع عدد اللاعبين، الذين تبلغ القيمة السوقية لكل منهم 100 مليون يورو على الأقل إلى 13 لاعبا على مستوى العالم من بينهم 5 لاعبين في الدوري الإنجليزي، صاحب القيمة السوقية الأعلى بين جميع دوريات العالم.

وشهد التقييم الجديد للاعبي الدوري الإنجليزي ارتفاع القيمة السوقية بقيمة 10 ملايين يورو أو أكثر لـ31 لاعبا.

وساهم الإكوادوري مويسيس كايسيدو بشكل ملحوظ في ارتفاع القيمة السوقية لفريقه تشيلسي؛ حيث ارتفعت القيمة السوقية للاعب 15 مليون يورو إلى 90 مليون يورو ليتقدم إلى المركز السادس في قائمة أعلى لاعبي الدوري الإنجليزي من حيث القيمة السوقية.

وقال دانيال بوش المدير الإقليمي لـ"ترانسفير ماركت" في المملكة المتحدة، إنه برغم البداية المتعثرة لتشيلسي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حقق الفريق ارتفاعا ملحوظا في القيمة السوقية نتيجة الصفقات العديدة التي أبرمها في صيف هذا العام لتدعيم صفوفه ومنها التعاقد مع كايسيدو من برايتون.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز