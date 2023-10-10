مسيرته استمرت ستة عشر عاماً .. نجم تشيلسي وريال مدريد السابق إيدن هازارد يعلن اعتزال كرة القدم

المصدر: أ ب

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أنهى إيدن هازارد مسيرته الكروية التي استمرت ستة عشر عاما كانت مليئة بالإصابات بعد نجاح كبير على مستوى الأندية.

أعلن هازارد، 32 عاما، اعتزاله كرة القدم نهائيا، اليوم الثلاثاء، بعد أكثر من 700 مباراة ولقبين للدوري الإنجليزي الممتاز مع نادي تشيلسي.

وقبل أن تضربه الإصابات، كان هازارد لاعبا لا يمكن إيقافه في الملعب بفضل سرعته وإبداعه ومهاراته الفائقة في المراوغة.

هازارد، الذي كان يحظى بإعجاب واسع النطاق، اعتزل بالفعل اللعب الدولي بعد خروج جيل لاعبي منتخب بلجيكا المتقدم في السن من كأس العالم من دور المجموعات العام الماضي.

وقال هازارد، الذي ظل بلا ناد منذ انتهاء عقده مع ريال مدريد في يونيو الماضي، "يجب أن تستمع إلى نفسك وتقول: توقف في الوقت المناسب. نجحت في تحقيق حلمي، لعبت واستمتعت في العديد من الملاعب حول العالم."

فاز هازارد بثمانية ألقاب مع ريال مدريد، من بينها دوري أبطال أوروبا، ولقبين بالدوري الإسباني، لكن الفترة التي قضاها في إسبانيا شابتها الإصابات؛ التي كانت من بينها كسر في قدمه اليمنى خلال موسمه الأول، وهي إصابة تزامنت مع تراجع مستواه .

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