لاعب برشلونة الشاب لامين يامال يغيب عن تشكيلة منتخب إسبانيا بسبب الإصابة

المصدر: أ ب

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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، استبعاد لاعب برشلونة الشاب، لامين يامال، من تشكيلة الماتادور التي ستشارك في تصفيات بطولة أمم أوروبا المقبلة.

وقال الاتحاد إن الاختبارات أظهرت عدم تمكن يامال، 16 عاما، من خوض مباراتي إسبانيا أمام اسكتلندا يوم الخميس المقبل، والنرويج يوم الأحد، دون الخوض في تفاصيل.

خرج يامال في الشوط الثاني من مباراة برشلونة التي تعادل فيها 2-2 مع غرناطة في الدوري الإسباني يوم الأحد الماضي.

وقال النادي الكاتالوني إن لاعبه تعرض لإصابة في الفخذ.

انضم يامال إلى تشكيلة إسبانيا ليصبح أصغر لاعب يشارك مع المنتخب الوطني الشهر الماضي.

كما أنه أصغر هداف في تصفيات بطولة أمم أوروبا على الإطلاق.

أصبح يامال يوم الأحد الماضي أصغر لاعب يسجل في الدوري الإسباني، متجاوزا لاعب ملقة، فابريس أولينجا، الذي كان يكبره ببضعة أيام فقط عندما سجل هدفا في مرمى سيلتا فيغو عام 2012.

يامال أصغر لاعب يظهر لأول مرة في الدوري الإسباني، وأصغر لاعب يشارك في دوري أبطال أوروبا.

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