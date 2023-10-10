كأس أوروبا: الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) يمنح شرف استضافة نسخة 2028 لبريطانيا وايرلندا و2032 لإيطاليا وتركيا

المصدر: أ ف ب

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منح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الثلاثاء وكما كان متوقعا، بريطانيا وإيرلندا شرف استضافة نسخة كأس أوروبا 2028، وتركيا وإيطاليا نسخة 2032.

وكان قرار اللجنة التنفيذية متوقعا كون الملف المشترك لبريطانيا وايرلندا كان وحيدا بعد انسحاب تركيا من السباق لنسخة 2028، والامر ينطبق على الملف الايطالي-التركي لعام 2032.

وكان الاتحاد الاوروبي أعلن الاربعاء الماضي ان تركيا انسحبت من السباق لنسخة 2028، فبات الملف المشترك للمملكة المتحدة وايرلندا من دون منافس، وبالتالي سيتم اختياره رسميا الثلاثاء، والأمر ذاته بالنسبة للملف المشترك لتركيا وايطاليا لنسخة عام 2032.

بعد مرور 32 عامًا على استضافة انجلترا نسخة 1996، وبعد سبع سنوات على استضافتها بعض المباريات في نسخة 2020 بينها المباراة النهائية على ملعب ويمبلي والتي خسرتها امام ايطاليا، ستعود المنافسة القارية إلى الأراضي البريطانية في 2028.

أما تركيا فاحتضنت مدينتها اسطنبول، نهائي دوري ابطال اوروبا في يونيو الماضي.

يذكر ان ألمانيا تستضيف النسخة المقبلة من البطولة القارية من 14 يونيو الى 14 يوليو المقبلين.

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