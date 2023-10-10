المملكة المتحدة وإيرلندا تستضيفان يورو 2028

المصدر: د ب ا

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، حصول الملف المشترك بين المملكة المتحدة وإيرلندا على حق تنظيم بطولة أمم أوروبا 2028 بشكل رسمي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن يويفا منح حق استضافة يورو 2032 إلى الملف المشترك بين تركيا وإيطاليا.

وتستضيف عشرة ملاعب عبر الدول الخمسة مباريات البطولة التي تقام بعد خمس سنوات.

ويتوقع المحللون أن تدر البطولة 3 مليار يورو (18ر3 مليون دولار) كعائد اقتصادي على الدول الخمسة المستضيفة للبطولة.

ولم يجد ملف المملكة المتحدة وإيرلندا لاستضافة يورو 2028 أي منافسة بعدما انسحبت تركيا من سباق الترشح من أجل التركيز على الملف المشترك مع إيطاليا لاستضافة نسخة 2032، وحصلت على الموافقة الرسمية من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، صباح اليوم الثلاثاء.



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