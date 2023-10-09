الأردني موسى التعمري يواصل التألق في الدوري الفرنسي مع مونبيلييه

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واصل الأردني موسى التعمري تألقه اللافت وسجل هدفين في مباراة فريقه مونبلييه أمام كليرمون فوت في الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي، الأحد.

وسجل التعمري هدفيه في الدقيقتين 17 و 76.

وألغى الحكم المبارة بعد إلقاء جماهير مونبلييه مفرقعات نارية تسببت في إصابة حارس كليرمون فوت وإيقاف المباراة التي كان مونبيليه متقدما فيها 4-2.

وانضم موسى التعمري، البالغ من العمر 26 عاما، لمونبلييه في السوق الصيفي الماضي من أود لوفين في صفقة انتقال حر.

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