الأردني موسى التعمري يواصل التألق في الدوري الفرنسي مع مونبيلييه

التاريخ:
ت + ت - الحجم الطبيعي

واصل الأردني موسى التعمري تألقه  اللافت وسجل هدفين في مباراة فريقه مونبلييه أمام كليرمون فوت في الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي،  الأحد.

وسجل التعمري هدفيه في الدقيقتين 17 و 76.

وألغى الحكم المبارة بعد إلقاء جماهير مونبلييه مفرقعات نارية تسببت في إصابة حارس كليرمون فوت وإيقاف المباراة التي كان مونبيليه متقدما فيها 4-2. 

وانضم موسى التعمري، البالغ من العمر 26 عاما، لمونبلييه في السوق الصيفي الماضي من أود لوفين في صفقة انتقال حر.

طباعة Email
↑ أعلى