الأردني موسى التعمري يواصل التألق في الدوري الفرنسي مع مونبيلييه
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واصل الأردني موسى التعمري تألقه اللافت وسجل هدفين في مباراة فريقه مونبلييه أمام كليرمون فوت في الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي، الأحد.
وسجل التعمري هدفيه في الدقيقتين 17 و 76.
وألغى الحكم المبارة بعد إلقاء جماهير مونبلييه مفرقعات نارية تسببت في إصابة حارس كليرمون فوت وإيقاف المباراة التي كان مونبيليه متقدما فيها 4-2.
وانضم موسى التعمري، البالغ من العمر 26 عاما، لمونبلييه في السوق الصيفي الماضي من أود لوفين في صفقة انتقال حر.