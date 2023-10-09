فيورنتينا يفاجئ نابولي بثلاثية ليتراجع إلى المركز الخامس في الدوري الإيطالي

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أهدر نابولي 3 نقاط جديدة في رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم بهزيمته 1-3 أمام ضيفه فيورنتينا الأحد في ختام مباريات الجولة الثامنة من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز لاتسيو على أتالانتا 3-2 وروما على كالياري 4-1.

ومني نابولي بالهزيمة الثانية له في الموسم الحالي بالمسابقة، وتجمد رصيده عند 14 نقطة ليتراجع إلى المركز الخامس بفارق 3 نقاط خلف فيورنتينا ويوفنتوس.

وحقق روما انتصارا كبيرا خارج ملعبه بالتغلب 4-1 على مضيفه كالياري ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز العاشر.

كما رفع لاتسيو رصيده إلى 10 نقاط في المركز الـ13 بعد فوزه 3-2 على أتالانتا في مباراة أخرى اليوم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز