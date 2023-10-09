ألعاب نارية تتسبب في إيقاف مباراة مونبيليه وكليرمون وإصابة الحارس موري دياو بالدوري الفرنسي

المصدر: د ب ا

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تقرر إيقاف مباراة مونبيليه وكليرمون،في الدوري الفرنسي لكرة القدم الأحد، وذلك بعد إلقاء ألعاب نارية بالقرب من مرمى حارس الفريق الزائر موري دياو.

وسقط حارس كليرمون على الأرض في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، وتم علاجه على أرض الملعب، ليتم نقله على محفة حيث كانت النتيجة تشير إلى تقدم مونبيليه 4/2.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه نيتو بورجيس مدافع كليرمون وذلك بعدما وجه إشارة غير لائقة إلى جماهير مونبيليه.

وأعلن رئيس الأمن في نادي مونبيليه أن الحكم قرر إيقاف المباراة تماما بعدما أكد طبيب فريق كليرمون أن دياو تعرض لإصابة شديدة.

وكانت كرة القدم الفرنسية قد شهدت العديد من حالات الشغب الجماهيري في السنوات الأخيرة.

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