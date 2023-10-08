أتلتيكو مدريد يواصل انتفاضته بثنائية في ريال سوسييداد بالدوري الإسباني

المصدر: د ب ا

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واصل أتلتيكو مدريد انتفاضته في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والمثير 2 / 1 على ضيفه ريال سوسييداد، اليوم الأحد، في المرحلة التاسعة بالمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة عن فوز لاس بالماس على مضيفه فياريال 2 / 1، فيما تعادل سلتا فيجو مع ضيفه خيتافي 2 / 2، وديبورتيفو ألافيس مع ضيفه ريال بيتيس 1 / 1.

وعلى ملعب (سيفيتاس ميتروبوليتانو)، بادر سامويل لينو بالتسجيل لمصلحة أتلتيكو في الدقيقة 22، غير أن ميكيل أويارزابال أحرز هدف التعادل لسوسييداد في الدقيقة 73.

ومنح النجم الفرنسي أنطوان جريزمان النقاط الثلاث لأتلتيكو، عقب تسجيله الهدف الثاني لفريق العاصمة الإسبانية في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

وارتفع رصيد أتلتيكو، الذي حقق فوزه السادس في البطولة هذا الموسم والرابع على التوالي، إلى 19 نقطة في المركز الرابع، ومازال لديه مباراة مؤجلة، متأخرا بفارق 5 نقاط عن جاره اللدود ريال مدريد (المتصدر).

في المقابل، توقف رصيد ريال سوسييداد، الذي نال خسارته الثانية في المسابقة هذا الموسم مقابل 4 انتصارات و3 تعادلات، عند 15 نقطة في المركز السادس.

وحافظ فريق لاس بالماس على نتائجه الجيدة في الفترة الأخيرة بالبطولة، بعدما تغلب 2 / 1 على مضيفه فياريال، في وقت سابق اليوم.

وارتفع رصيد لاس بالماس، الذي حقق فوزه الثالث في لقاءاته الأربعة الأخيرة بالمسابقة، إلى 11 نقطة في المركز العاشر، في حين توقف رصيد فياريال، الذي عجز عن تحقيق أي انتصار للمباراة الرابعة على التوالي في البطولة، عند 8 نقاط في المركز السادس عشر.

وتقدم لاس بالماس عن طريق ساؤول باسيليو كوكا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يضيف زميله مارك كاردونا الهدف الثاني في الدقيقة 51.

وأشعل فياريال المباراة في اللحظات الأخيرة، بعدما قلص الفارق بواسطة جيرارد مورينو في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع للشوط الثاني، ليحاول الفريق الأصفر إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء، دون جدوى.

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