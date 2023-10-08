ميلان يخلد اسم أوليفر جيرو بقمصان حراس مرمى تحمل اسمه تقديراً لتصديه التاريخي أمام جنوى

المصدر: البيان

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تخليداً للإنقاذ التاريخي للمهاجم الفرنسي أوليفر جيرو لاعب نادي إيه سي ميلان الإيطالي، طرح النادي قمصان حراسة مرمى في الأسواق تحمل اسم «جيرو 9»، وجاء ذلك بعدما نجح في التصدي لهدف مؤكد لفريق جنوى في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء بين الفريقين في الدوري الإيطالي، ليفوز ميلان بهدف مقابل لا شيء، وهو الفوز الذي وضع ميلان في صدارة ترتيب فرق الدوري الإيطالي.

ودخل المهاجم التاريخ مجدداً ولكن من باب مختلف، وقاد فريقه لصدارة الدوري الإيطالي، بعدما استغل ميلان الهدية التي قدّمها له جاره اللدود إنتر بتعادله مع بولونيا 2-2، بأفضل طريقة ممكنة ففاز بصعوبة على مضيفه جنوى 1-صفر، السبت وازاح "نيراتزوري" عن صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم ضمن منافسات المرحلة الثامنة.

وقرر مدرب ميلان ستيفانو بيولي وضع هداف الفريق هذا الموسم المخضرم الفرنسي أولفييه جيرو على مقاعد البدلاء (4 أهداف)، قبل أن يقف بعد دخوله إلى أرض الملعب في الدقيقة 66 بين الخشبات الثلاث بدلا من مواطنه الحارس مايك مانيان الذي طُرد عقب خروجه بشكل خطير لمواجهة البديل الغاني كاليب إكوبان (90+8)، لينقذ جيرو ابن الـ 37 عاما فرقه من هدف (90+12).

وقرر نادي ميلان أيضاً وضع اسم اللاعب الفرنسي في قائمة حراس مرمى الفريق، إلى جانب طرح قمصان حراسة مرمى في الأسواق تحمل اسم «جيرو 9»، لتستطيع الجماهير شراء تلك القمصان كذكرى تاريخية لإنقاذ المهاجم الهداف لمرمى فريقه في دور مختلف وهو دور حراسة المرمى.

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