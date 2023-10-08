الشارقة يعانق الفوز ويصطاد الصقور بثلاثية في الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

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حقق الشارقة فوزاً مهماً على مضيفه الإمارات 3-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم لحساب الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين والتي جاءت فوق الوسط مع افضلية الفريق الضيف الذي يدين بالفوز الى سبتستيان تيجالي الذي أحرز ثنائية ق 10و 53 وموسى ماريجا ق 3+90، فيما أحرز هدف الصقور ليثيري سيلفا في الدقيقة 36، بالنتيجة رفع الشارقة رصيده إلى 9 نقاط متقدماً للمركز الخامس وبقي الصقور برصيد 5 نقاط في الترتيب العاشر «مؤقتاً».

وشهدت المواجهة غياب عدد من الأسماء البارزة في الفريقين، حيث خسر الصقور جهود نجمه أندريس إنييستا نتيجة وعكة صحية، والمدافع أوروش فيتاس للإصابة، وباكو الكاسير بسبب اتفاقية الإعارة بين الناديين، فيما غاب عن الشارقة فراس بالعربي الذي أجرى عملية طارئة مؤخراً، ولاعب الوسط لوان بيريرا للإصابة.

وخلال اللقاء أنتزع الشارقة الأفضلية بالسيطرة على الكرة، وسط تراجع الصقور الذي اعتمد على الهجمات المرتدة، ونجح الشارقة في ترجمة جهوده بهدف سبستيان تيجالي في الدقيقة 10 بضربة رأسية، محرزاً هدف الأول بشعار ناديه الجديد في المنافسات الرسمية، ولكن الصقور أدرك التعادل بهدف ليثيري سيلفا في الدقيقة الثامنة من الزمن المهدر للشوط الأول بعد مجهود مقدر للمالي عمر كيتا الذي تخطى أكثر من لاعب في هجمة فردية أنتهت بهدف التعادل.

وتواصل الأداء القوي في الشوط الثاني وسط حماس كبير من الفريقين، وتمكن الشارقة من العودة للمقدمة مرة أخرى بهدف تيجالي محرزاً هدفه الشخصي الثاني في اللقاء عند الدقيقة 53، وحاول بعدها صاحب الأرض العودة من جديد وسط تفوق الفريق الضيف في الاستحواذ وبناء الهجمات حتى أضاف موسى ماريجا الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الزمن المهدر والذي انتهى عليه اللقاء.

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