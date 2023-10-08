الدوري الأمريكي: إنتر ميامي يخرج من سباق التأهل للادوار الاقصائية رغم عودة ميسي

المصدر: أ ف ب

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خرج إنتر ميامي من سباق التأهل غلى الأدوار الإقصائية للدوري الأمريكي لكرة القدم بخسارته أمام ضيفه إف سي سينسيناتي 0-1 السبت رغم عودة نجمه الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ودخل ميسي في الدقيقة 55 عندما كان الفريقان متعادلين سلبا دون أن ينجح في منع سينسيناتي، المتصدر القوي للمنطقة الشرقية، من تحقيق الفوز بهدف وحيد سجله الأرجنتيني ألفارو باريال (78).

وعاد ميسي الى صفوف إنتر ميامي بعد غيابه عن مبارياته الاربع الاخيرة بسبب الاصابة والتي دفع ثمنها غاليا حيث لم يفز منذ تغلبه على تورونتو برباعية نظيفة في 20 سبتمبر الماضي.

ورجع ميسي مصابا عقب فترة التوقف الدولية مطلع سبتمبر، وأكد مدربه في إنتر ميامي مواطنه خيراردو "تاتا" مارتينو أنه يعاني من "إرهاق عضلي".

ومذاك، لعب بطل مونديال قطر العام الماضي 37 دقيقة فقط أمام تورونتو، وغاب عن أربع مباريات، بينها ثلاث متتالية.

وكان إنتر ميامي يمني النفس بتحقيق الفوز من أجل مواصلة حلمه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية، لكن نادي فلوريدا الذي يحتل المركز قبل الأخير في الشرق، وجد نفسه الآن بعيدًا جدًا (33 نقطة) عن مراكز التصفيات قبل مرحلتين من نهاية البطولة.

ويحتل دي سي يونايتد حالياً المركز التاسع (40 نقطة) في المنطقة الشرقية، وهو آخر المراكز المؤهلة الى الادوار الاقصائية، ورغم ذلك فإن نادي العاصمة الذي أنهى مبارياته، مهدد من ملاحقيه نيويورك ريد بولز وشيكاغو فاير وتشارلوت ونيويورك سيتي.

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