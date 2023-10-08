موناكو يهزم ريمس بثلاثية ويستعيد صدارة الدوري الفرنسي والجزائري بوداوي يقود نيس للفوز

المصدر: أ ف ب

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استعاد موناكو صدارة الدوري الفرنسي بتغلبه على ريمس الرابع 3-1، السبت في المرحلة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ورفع موناكو رصيده في المركز الأول الى 17 نقطة، بفارق نقطة عن نيس الذي كان قد تصدر في وقت سابق بفوزه على متز 1-0.

وسجّل أهداف موناكو كل من السنغالي إسماعيل جاكوبس (42) والاميركي فولارين بالوغين (46) ووسام بن يدر (40)، في خامس أهدافه في الدوري هذا الموسم، وهدف رينس تيدي توما من مالطا (57 من ركلة جزاء).

ويقبع رينس، مفاجأة الموسم والذي تلقى خسارته الثالث، في المركز الرابع بـ 12 نقطة.

وقاد الدولي الجزائري هشام بوداوي فريقه نيس إلى الفوز على مضيفه متز 1-0.

وسجّل لاعب الوسط البالغ 24 عاما هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 14.

وحافظ نيس الذي حقق فوزه الرابع مقابل 4 تعادلات على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم.

كما استعاد نيس نغمة الفوز بعد تعادله السلبي امام بريست الاسبوع الماضي، بفضل بوداوي الذي سجل هدف المباراة الوحيد بعد 14 دقيقة من صافرة البداية من تسديدة بقدمه اليمنى من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من ميلفين بار.

ويسعى باريس سان جرمان، حامل اللقب، إلى النهوض من الصفعة القوية التي تلقاها بخسارته الفادحة 1-4 أمام نيوكاسل الانكليزي في دوري أبطال أوروبا، عندما يحلّ الأحد ضيفاً على رين السادس.

ولا يعيش فريق العاصمة ظروفًا مثالية ايضًا في الدوري المحلي حيث يحتل المركز الخامس حاليًا بـ 12 نقطة من ثلاثة انتصارات فقط من اصل 7 مباريات، مقابل 3 تعادلات وخسارة.

وفي مباريات أخرى الاحد ايضا، يستضيف بريست الثالث نظيره تولوز، فيما يستضيف مرسيليا لوهافر، ويحلّ ليل ضيفًا على نانت وكليرمون على مونبلييه ولوريان على ليون.

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