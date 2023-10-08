بولسيتش يقود ميلان لفوز صعب على جنوة في الدوري الإيطالي والحارس مانيان يتعرض للطرد

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

خطف ميلان فوزا صعبا على أرضه مضيفه جنوه 1 / صفر، السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل كريستيان بولسيتش هدف المباراة الوحيد لميلان في الدقيقة 87.

وشهدت المباراة تعرض مايك مانيان حارس مرمى ميلان للطرد في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 21 نقطة، ليخطف صدارة الترتيب مستغلا تعثر غريمه التقليدي إنتر ميلان وتعادله 2/2 في وقت سابق من السبت مع ضيفه بولونيا، ليبتعد عنه بفارق نقطتين.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد جنوه عند ثماني نقاط في المركز الخامس عشر.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز