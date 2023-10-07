ريال مدريد يفوز على أوساسونا برباعية ويعزز صدارته للدوري الإسباني بـ 24 نقطة

المصدر: وام

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عزز ريال مدريد صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزه على أوساسونا 4-0 اليوم السبت في الجولة التاسعة من المسابقة، والتي شهدت اليوم فوز جيرونا على مضيفه قادش 1-0 وتعادل ريال مايوركا مع فالنسيا 1-1.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 24 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين أمام جيرونا، وتجمد رصيد أوساسونا عند 10 نقاط.

وسجل الإنجليزي الدولي جود بيلينجهام هدفين ليساهم مجددا في انتصارات ريال مدريد بالموسم الحالي، وعزز اللاعب صدارته لقائمة هدافي المسابقة في الموسم الحالي رافعا رصيده إلى 8 أهداف.



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