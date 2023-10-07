الدوري الإنجليزي.. فوز مانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام في الجولة الثامنة

المصدر: وام

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حقق كل من تشيلسي ومانشستر يونايتد انتصارا ثمينا للغاية في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوز الأول على مضيفه بيرنلي 4-1 والثاني على برينتفورد 2-1 اليوم السبت في الجولة الثامنة من المسابقة، والتي شهدت اليوم أيضا فوز توتنهام على مضيفه لوتون تاون 1-0.

وحقق تشيلسي انتصاره الثاني على التوالي، لتكون المرة الأولى منذ بداية الموسم التي يحقق فيها انتصارين متتاليين بالمسابقة، ورفع الفريق رصيده إلى 11 نقطة وتجمد رصيد بيرنلي عند 4 نقاط.

وكان بيرنلي البادئ بالتسجيل، ولكن تشيلسي رد بـ4 أهداف منها 3 أهداف في الشوط الثاني.

وعلى استاد "أولد ترافورد" في مانشستر، قلب مانشستر يونايتد تأخره بهدف في الشوط الأول إلى فوز ثمين 2-1 بفضل هدفين سجلهما سكوت ميكتوميناي في الوقت بدل الضائع للمباراة، ورفع "يونايتد رصيده إلى 12 نقطة.

وفي مباراتين أخريين اليوم بنفس الجولة، فاز إيفرتون على بورنموث 3-0 وفولهام على شيفيلد يونايتد 3-1.

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