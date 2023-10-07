اضطر للعب بعشرة لاعبين معظم أوقات المباراة .. جيرونا يتصدر الدوري الإسباني مؤقتا بالفوز على قادش

المصدر: أ ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز جيرونا بنتيجة 1-0 على قادش الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين معظم أوقات المباراة بعد طرد أحد لاعبيه يوم السبت.

بهذا الفوز تصدر جيرونا جدول الدوري الإسباني (لا ليغا) قبل أن يلعب منافسه على الصدارة ريال مدريد في وقت لاحق السبت أمام أوساسونا.

فاز جيرونا بفضل هدف لاعب الوسط أليكس غارسيا في الدقيقة 59.

واضطر قادش إلى اللعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة العاشرة بعد أن تلقى لاعبه داروين ماتشيس بطاقة حمراء مباشرة بسبب تدخل عنيف على يانخيل هيريرا لاعب جيرونا.

كما يسبق جيرونا، المملوك جزئيا لملاك مانشستر سيتي الإماراتيين، برشلونة بفارق نقطتين قبل أن يواجه الفريق الكتالوني غرناطة في نفس الجولة من لا ليغا الأحد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز