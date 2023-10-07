بداية المشوار ونهايته في القاهرة ..مواعيد مباريات الأهلي في مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2024

المصدر: البيان

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‬‬‬أسفرت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم التي أجريت الجمعة في جوهانسبرج عن وقوع الأهلي المصري حامل اللقب في مجموعة سهلة نسبيا، ما يرجح كفته للتقدم إلى الدور التالي.

ويلعب الأهلي في المجموعة الرابعة التي تضم كلا من شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني إضافة إلى ميدياما القادم من غانا، والذي تأهل لهذا الدور للمرة الأولى في تاريخه.

ويسعى الأهلي لتعزيز رقمه القياسي بالفوز باللقب للمرة 12.

ويبدأ الأهلي مشواره في المجموعات بمواجهة ميدياما الغاني في القاهرة، ثم يسافر إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز، ويستقبل شباب بلوزداد في القاهرة بعدها.

أما الجولة الرابعة فتكون في الجزائر مع شباب بلوزداد، ثم يسافر إلى غانا لمواجهة ميدياما على أن يكون الختام فى استاد القاهرة الدولي أمام يانج أفريكانز في شهر مارس 2024



جدول مباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2024 كالتالي:



الأهلي × ميدياما الغاني 24 و25 نوفمبر 2023

يانج أفريكانز × الأهلي 1 و2 ديسمبر 2023

الأهلي × شباب بلوزداد 8 و9 ديسمبر 2023

شباب بلوزداد × الأهلي 19 ديسمبر 2023

ميدياما الغاني × الأهلي 23 و24 فبراير 2024

الأهلي × يانج أفريكانز1 و2 مارس 2024

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