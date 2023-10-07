أتلتيك بلباو يعود الى سكة الانتصارات بفوزه الكبير على ضيفه ألميريا بثلاثية في الدوري الإسباني

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

استعاد أتلتيك بلباو سكة الانتصارات بفوزه الكبير على ضيفه ألميريا 3-0 الجمعة في افتتاح المرحلة التاسعة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

وبكر أتلتيك بلباو بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة العاشرة بواسطة غوركا غوروسيتا، وعزز داني غارسيا بالثاني مطلع الشوط الثاني (63)، قبل أن يوجه اويهان سانسيت الضربة القاضية للضيوف بالهدف الثالث في الدقيقة 81.

وهو الفوز الخامس لأتلتيك بلباو هذا الموسم والأول بعد تعادل مع خيتافي وخسارة امام ريال سوسييداد، فرفع رصيده الى 17 نقطة وارتقى الى المركز الرابع مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام أتلتيكو مدريد الذي يستضيف ريال سوسييداد (15 نقطة) الأحد في ختام المرحلة.

في المقابل، مني ألميريا، الفريق الوحيد لاذي لم يتذوق طعم الانتصار حتى الآن هذا الموسم، بخسارته السادسة مقابل ثلاثة تعادلات فبقي في المركز العشرين الاخير برصيد ثلاث نقاط.

وتستكمل المرحلة السبت بلقاءات قادش مع جيرونا، وريال مدريد مع أوساسونا، وريال مايوركا مع فالنسيا، وإشبيلية مع رايو فايكانو، على أن يلعب الأحد أيضا فياريال مع لاس بالماس، وألافيس مع ريال بيتيس، وسلتا فيغو مع خيتافي، وغرناطة مع برشلونة.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز