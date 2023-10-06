بايرن ميونيخ في بيان رسمي : بواتينج لن يعود للفريق مرة أخرى

المصدر: د ب ا

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أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، الجمعة، أن جيروم بواتينج لن يعود إلى النادي مرة أخرى.

وذكر النادي في بيان :" لن يعود جيروم بواتينج لفريق بايرن ميونيخ. اتخذ النادي هذا القرار اليوم الجمعة، وأبلغ به اللاعب".

وذكر بايرن أنه وجه الدعوة لبواتينج لكي يتدرب مع الفريق عندما كان المدافعون الأربعة غائبين عن مباراة الفريق في كأس ألمانيا أمام بوروسيا مونستر بسبب الإصابة قبل تقريبا أسبوعين.

وأضاف النادي أن دايوت أوباميكانو ومين جاي كيم يلعبان الآن بدون الشعور بأي آلام، فيما يتعافى ماتيس دي ليخت من الإصابة، مما يعني أن أزمة مركز قلب الدفاع تحسنت.

لذلك، قرر بايرن عدم التعاقد مع بواتينج، ولكن "بما أنه لاعب سابق مميز، تلقى اللاعب عرضا لمواصلة التدريبات في النادي للحفاظ على جاهزيته البدنية. وظهر بواتينج بمستوى بدني جيد".

ولعب بوايتنج (35 عاما) لبايرن ميونخ في الفترة من 2011 إلى 2021 ، وفاز بكل الألقاب الممكنة معه، بما في ذلك الفوز بالثلاثية مرتين في 2013 و2020.

وانتهى عقد بوايتنج، الفائز بكأس العالم 2014، مع فريق ليون الفرنسي الذي لعب له لمدة موسمين.

وبدأ بوايتنج التدرب مع بايرن يوم الأحد الماضي، وهو لاعب حر حاليا ويمكن التعاقد معه خارج فترة الانتقالات.





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