تصفيات مونديال 2026:النجم ليونيل ميسي ضمن تشكيلة الأرجنتين رغم إصابته

المصدر: أ ف ب

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تصدّر النجم ليونيل ميسي تشكيلة منتخب الأرجنتين بطل العالم التي استدعاها المدرب ليونيل سكالوني لخوض غمار تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 لكرة القدم، رغم غيابه عن فريقه إنتر ميامي الأميركي بداعي الإصابة.

ويستمر غياب ميسي عن فريقه بسبب معاناته من "مشكلة عضلية"، حيث خاض 37 دقيقة فقط منذ الثالث من سبتمبر.

وتستضيف الأرجنتين الباراغواي في 12 أكتوبر الحالي، قبل أن تحلّ ضيفة على البيرو بعد خمسة أيام.

وغاب "البرغوث" عن مباريات إنتر ميامي الثلاث الأخيرة، وهو خامس غياب في آخر ست مباريات، من دون الإفصاح بدقة عن حالته البدنية.

وكان مدرب إنتر ميامي ومدرب الأرجنتين السابق خيراردو "تاتا" مارتينو قال في وقت سابق إنّ ميسي يعاني من "إرهاق عضلي" ثمّ عاد وأشار إلى آثار من إصابة قديمة.

وقاد ميسي منتخب بلاده للفوز على الإكوادور 1-0 في بوينوس أيريس ضمن التصفيات ذاتها أوائل الشهر الماضي.

ومن دون ميسي، اخفق إنتر بالفوز في آخر ثلاث مباريات، فتراجعت آماله بالتأهل إلى الأدوار الاقصائية.

وعن حالة ميسي، قال مارتينو أخيراً "أعتقد انه قريب من اللعب مجدداً. قلنا أننا ستقيّم حالته".

تابع "الأهم أن اصابته أصبحت من الماضي ويقترب من مستواه المثالي".

في المقابل، غاب لاعب بنفيكا البرتغالي أنخل دي ماريا عن التشكيلة بداعي الإصابة.

وفي ما يلي التشكيلة الكاملة:

- لحراسة المرمى: إيميليانو مارتينيس (أستون فيلا الإنكليزي)، فرانكو أرماني (ريفر بلايت)، والتر بينيتيس (ايندهوفن الهولندي) وخوان موسو (أتالانتا الايطالي).

- للدفاع: خوان فويث (فياريال الاسباني)، نيكولاس أوتامندي (بنفيكا البرتغالي)، ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد)، غونسالو مونتييل (نوتنغهام فورست الانجليزي)، جيرمان بيسيلا (ريال بيتيس الاسباني)، نيكولاس تاليافيكو (ليون الفرنسي)، كريستيان روميرو (توتنهام الانجليزي)، لوكاس إيسكيفيل (أتلتيكو بارانينسي البرازيلي)، لوكاس مارتينيس كوارتا (فيورتينا الايطالي)، ماركو بيليغرينو (ميلان الايطالي)، ماركوس أكونيا (اشبيلية الاسباني)

- للوسط: رودريغو دي بول (أتلتيكو مدريد الاسباني)، لياندرو باريديس (روما الإيطالي)، ألكسيس ماك ليستر (ليفربول الانكليزي)، إنسو فرنانديس (تشلسي الانجليزي)، ايسيكيال بالاسيوس (باير ليفركوزن الالماني)، غيدو رودريغيس (ريال بيتيس)، برونو سابيلي (اتلتيكو بارانينسي)، تياغو ألمادا (اتلانتا يونايتد الامريكي)، كارلوس ألكاراس (ساوثمبتون الانكليزي)، جيوفاني لو سيلسو (توتنهام الانجليزي)

- للهجوم: لاوتارو مارتينيس (إنتر الايطالي)، خوليان ألفاريس (مانشستر سيتي الانجليزي)، نيكولاس غونساليس ولوكاس بلتران (فيورنتينا الايطالي)، ليونيل ميسي وفاكوندو فارياس (انتر ميامي الامريكي)، اليخاندرو غارناتشو (مانشستر يونايتد الانجليزي)، لوكاس أوكامبوس (اشبيلية)، باولو ديبالا (روما الايطالي)

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