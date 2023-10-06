شراكة تاريخية بين «دبي للاقتصاد والسياحة» وريال مدريد

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن عقد شراكة استراتيجية تاريخية مع ريال مدريد النادي العريق لكرة القدم، حيث سيستفيد الطرفان اللذان يتمتعان بمزايا مشتركة مثل القيم والطموح والسعي للتميز والابتكار من فرص النمو الجديدة الناجمة عن التعاون المشترك، عبر حزمة من الأنشطة والفعاليات المشوقة، والتجارب الفريدة للمشجعين، وعشاق ومتابعي ريال مدريد، كما يأتي هذا التعاون لدعم الخطط الطموحة للإمارة، ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33.

وتتماشى المكانة التي تتميز بها دبي رائدة في الترفيه الرياضي، وبالتعاون مع أفضل نادٍ في العالم مع خططها الطموحة، لتعزيز مكانتها بين أفضل ثلاث مدن عالمية، فيما تشمل هذه الشراكة الممتدة لسنوات عدة، وتبدأ في أكتوبر الجاري، فريقي ريال مدريد لكرة القدم من الرجال والسيدات، فيما ستضفي لمسة دبي على استاد سانتياغو برنابيو، لتقدم للمشجعين تجارب وخدمات لا تُنسى، وفق أعلى المعايير.

حفل

وقد جرى في صالة الأساطير بمدينة ريال مدريد تنظيم حفل رسمي بهذه المناسبة، بحضور عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وفلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، وخوسيه أنخيل سانشيز، الرئيس التنفيذي للنادي، وإميليو بوتراغينيو، أسطورة ريال مدريد، ومدير العلاقات المؤسسية.

قال عصام كاظم: في إطار الجهود المبذولة لترسيخ مكانة دبي لتصبح من بين أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالمية وفق أجندة دبي الاقتصاديةD33، وكذلك جعلها المدينة المفضلة في العالم للعيش والعمل والزيارة، فإننا سعداء بهذه الشراكة التاريخية مع أحد أفضل النوادي العالمية العريقة وهو ريال مدريد، ونتطلع من خلال هذا التعاون المشترك المبني على رؤية وقيم مشتركة إلى فتح آفاق جديدة لكلا الطرفين، وتحقيق النجاح والإنجازات مع ريال مدريد، انطلاقاً من التزامنا المتبادل بالتميز والقيادة والموهبة والابتكار.

وقال إميليو بوتراغينيو: نحن فخورون جداً بهذه الشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي كونها أول شريك وجهة لنا في النادي، وتعرف دبي عالمياً بالتزامها الدائم وسعيها المستمر، لتقديم أفضل ما لديها، وهو ما يتماشى مع قيمنا ومبادئنا، ويسرنا تقديم هذه الوجهة العالمية للملايين من عشاق النادي حول العالم.

ويأتي هذا التعاون في ظل النجاح، الذي تتميز به دبي، والذي يعكس العلاقات القوية، التي استطاعت تأسيسها بين القطاعين العام والخاص على مدار السنوات الماضية، ومن بينها الشراكة طويلة الأجل، التي عززتها طيران الإمارات مع النادي«الملكي» منذ 2011، كما أنه يأتي في توقيت مثالي مع اقتراب افتتاح مدينة ترفيهية لريال مدريد في دبي باركس آند ريزورتس، أكبر وجهة ترفيهية في الشرق الأوسط، حيث ستشمل هذه المدينة، التي تعتبر الأولى من نوعها في العالم على أقسام مختلفة مثل المتحف، والألعاب الترفيهية، وكذلك مهارات كرة القدم ومحلات للمأكولات، إلى جانب متاجر بيع الهدايا المرتبطة بتاريخ الفريق.

من ناحية أخرى، اعتبر أحمد حماد المدير التنفيذي السابق لنادي شباب الأهلي، أن الاتفاقية خطوة مفيدة للطرفين، وتمثل دعماً كبيراً للخطط الطموحة لدبي ضمن أجندتها الاقتصادية.

وقال: كرة القدم أصبحت تلعب دوراً محورياً عالمياً، في العديد من جوانب الحياة، ومنها الجانب الاقتصادي، وارتباط دبي مع نادٍ عالمي كبير مثل ريال مدريد، يمثل إضافة مهمة للترويج السياحي والاقتصادي لدبي، وفي الوقت نفسه، يمثل إضافة مهمة للنادي (الملكي)، لأن ارتباطه بدبي بما تملكه من مقومات ومنشآت رياضية وسياحية وتعدد جنسيات مقيمة على أرضها، سيكون أمراً إيجابياً في الترويج وزيادة جماهيرية النادي الإسباني العريق.

وأضاف: العالم تحول إلى قرية واحدة بمعناها الحقيقي، وأي شراكة مثل ما تقوم به دبي ومؤسساتها يوماً بعد يوم، سيصب في العديد من جوانب التنمية والتطور في الإمارة وفي مقدمتها الجانب الاقتصادي، خاصة وأن الشراكة تتضمن افتتاح ريال مدريد لمدينة ترفيهية في دبي باركس آند ريزورتس، أكبر وجهة ترفيهية في الشرق الأوسط، وهو ما يعني استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية إلى الدولة بشكل عام، وإلى دبي بشكل خاص.

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