كؤوس ثلاثية مان سيتي تزيّن معالم أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشف نادي مانشستر سيتي لكرة القدم عن أحدث صور جولة كؤوس الثلاثية التاريخية، المقدمة من OKX، بعد أن حطت رحالها في ربوع الإمارات ضمن جولتها العالمية.

وينظم النادي لمشجعيه في الدولة فعالية عائلية مجانية تنطلق عند الحامسة والنصف عصر بعد غد في حديقة متحف اللوفر أبوظبي، حيث يتيح النادي لجماهيره في الدولة فرصة الاطلاع عن قرب على الكؤوس المحققة في الموسم التاريخي الذي سجل خلاله الثلاثية، إضافة إلى لقاء أسطورة السيتي ولاعبه السابق جوليون ليسكوت، ثم متابعة اللقاء الكروي الذي يجمع مانشستر سيتي مع أرسنال في الدوري الإنجليزي، الذي ينطلق في السابعة والنصف مساء اليوم نفسه.

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