إنفانتينو: متحدون في عالم منقسم

المصدر: زيوريخ - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) أمس إن «كرة القدم متحدة في عالم منقسم» بعد اختيار ست دول مختلفة في ثلاث قارات لاستضافة مباريات كأس العالم 2030.

وأعلن فيفا أمس أن نسخة 2030 ستقام في المغرب وإسبانيا والبرتغال لكن أول ثلاث مباريات من البطولة ستلعب في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي للاحتفاء بطريقة استثنائية بمئوية أول نسخة من البطولة في أوروغواي.

وقال إنفانتينو في بيان «وافق مجلس فيفا بالإجماع على الملف الوحيد لاستضافة كأس العالم 2030، قارتان - أفريقيا وأوروبا - متحدتان، ليس فقط في الاحتفال بكرة القدم بل في الاتساق الاجتماعي والثقافي، يا لها من رسالة رائعة للسلام والتسامح والاندماج».

وأضاف «في 2030 سنحظى ببصمة عالمية فريدة، ثلاث قارات - أفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية - ست دول - الأرجنتين والمغرب وأوروغواي والبرتغال وإسبانيا وباراغواي - سترحب وتوحد العالم بينما نحتفل سوياً باللعبة الجميلة وبمئوية كأس العالم».

وتابع «في عالم منقسم وكرة قدم متحدة، وافق مجلس فيفا الذي يمثل عالم كرة القدم بأسره بالإجماع على الاحتفال بمئوية كأس العالم، حيث أقيمت النسخة الأولى في أوروغواي عام 1930، بأكثر طريقة ملائمة.

«نتيجة لذلك ستقام الاحتفالات في ثلاث دول بأمريكا الجنوبية، أوروغواي والأرجنتين وباراغواي، عبر تنظيم مباراة واحدة في كل منها بكأس العالم 2030».

وواصل «أولى المباريات الثلاث ستقام بالطبع في الاستاد الذي بدأ فيه كل شيء، استاد سنتيناريو الأسطوري في مونتفيديو احتفالاً بأول نسخة من كأس العالم».

وأقيمت نسخة 2022 في قطر وفازت بها الأرجنتين، ليصبح بذلك المغرب ثاني بلد عربي يستضيف النهائيات العالمية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز