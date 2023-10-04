في محاولة لإجباره على دفع أموال أكثر.. محكمة أمريكية تستمع إلى دفوع في قضية اغتصاب ضد رونالدو

المصدر: أ ب

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تعتزم محكمة استئناف أمريكية الاستماع، يوم الأربعاء، إلى محامين يحاولون إحياء دعوى رفعتها إحدى السيدات لإجبار نجم كرة القدم الدولي كريستيانو رونالدو على دفع ملايين الدولارات، بخلاف 375 ألف دولار دفعها لها مقابل صمتها بعد اتهامها له باغتصابها في لاس فيغاس عام 2009.

وطالب محامو السيدة من محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة بالولايات المتحدة إلغاء قرار رفض القضية في حزيران 2022 وإعادة فتح الدعوى المدنية التي رفعتها لأول مرة في نيفادا عام 2018.

وذكرت أوراق الدعوى أن قاضي المحكمة الفيدرالية في نيفادا أخطأ في رفضه المتكرر لمحاولات المرأة الكشف عن الاتفاقية السرية التي وقعتها عام 2010 بشأن قبول أموال من رونالدو، وإدراجها كدليل.

ولا يتوقع أن تصدر لجنة مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف ومقرها سان فرانسيسكو حكما فوريا بعد استجواب محامي رونالدو وصاحبة الادعاء، كاثرين مايورغا، خلال المرافعات الشفوية يوم الأربعاء في جلسة خاصة بلاس فيغاس.

وبشكل عام، لا تذكر الأسوشيتدبرس أسماء الأشخاص الذين يزعمون أنهم ضحايا اعتداء جنسي، لكن مايورغا أعلنت موافقتها على نشر اسمها، من خلال محاميتها، ليزلي مارك ستوفال.

يعد البرتغالي رونالدو أحد أشهر وأغنى الرياضيين في العالم، ولعب في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني، ونادي يوفنتوس الإيطالي، ومانشستر يونايتد الانجليزي، ويلعب الآن مع فريق النصر السعودي.

أعادت شرطة لاس فيغاس فتح تحقيق في قضية الاغتصاب بعد الدعوى القضائية التي رفعتها مايورغا، لكن المدعي العام للمقاطعة كلارك ستيف ولفسون قرر عام 2019 عدم توجيه اتهامات جنائية، مشيرا إلى مرور الكثير من الوقت وقصور الأدلة في إثبات إمكانية إثبات اتهام مايورغا أمام هيئة المحلفين.

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