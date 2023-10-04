لانس يفجر مفاجأة كبيرة ويهزم أرسنال وآيندهوفن يفرض التعادل على إشبيلية بدوري أبطال أوروبا

المصدر: د ب ا

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فجر لانس الفرنسي مفاجأة كبيرة وفاز على ضيفه أرسنال الإنجليزي 2 /1 الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة ذاتها تعادل آيندهوفن الهولندي بصعوبة شديدة مع ضيفه إشبيلية الإسباني 2 /2.

ويتصدر لانس ترتيب المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط بفارق نقطة واحدة عن أرسنال صاحب المركز الثاني مقابل نقطتين لإشبيلية في المركز الثالث ونقطة واحدة لآيندهوفن في المركز الأخير.

وعلى ملعب بوليرت ديليليس، بدا أرسنال في طريقه للخروج بفوز عريض بعد أن تقدم له مهاجمه البرازيلي جابريل جيسوس بهدف عقب 14 دقيقة فقط من البداية.

لكن فرحة أرسنال لم تستمر طويلا حيث أدرك أدريان توماسون التعادل للانس في الدقيقة 25 ثم أحرز إيلي واهي هدف الفوز في الدقيقة 69.

وعلى ملعب فيليبس، تقدم نيمانيا جوديل بهدف لإشبيلية في الدقيقة 68 ثم تعادل لوك دي يونج لآيندهوفن من ضربة جزاء في الدقيقة 86 لكن بعد دقيقة واحدة فقط سجل المغربي يوسف النصيري الهدف الثاني لإشبيلية، ثم خطف جوردان تيزي هدف التعادل القاتل لأصحاب الأرض في الوقت بدل الضائع.

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