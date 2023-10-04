دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد وأنشيلوتي يعودان من نابولي منتصرين بفضل صاروخ فالفيردي

المصدر: أ ف ب

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حقق المدرب الإيطالي الفذ كارلو انشيلوتي عودة موفقة الى ملعب فريقه السابق نابولي بعد فوز ريال مدريد الإسباني على بطل "سيري 1" 3-2 في مباراة مثيرة الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويدين ريال بفوزه الثاني، بعد الأول القاتل على أونيون برلين الألماني 1-0 بهدف سجله الإنكليزي جون بيلينيغهام في الوقت بدل الضائع، الى الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي الذي أطلق كرة "صاروخية" في الدقيقة 78 ارتدت من العارضة والسيئ الحظ الحارس أليكس ميريت والى الشباك.

وأهدى الأوروغوياني الشاب مدربه أنشيلوتي أفضل عودة الى ملعب الفريق الذي أقاله في خريف 2019 بعد أقل من عام ونصف على استلامه المهمة.

وأكد النادي الملكي، الفائز باللقب 14 مرة في انجاز قياسي، أنه عقدة لنابولي في المسابقة القارية إذ تغلب عليه في أربع مناسبات من أصل خمس مواجهات بينهما حتى الآن، آخرها قبل الثلاثاء كان في ثمن نهائي نسخة 2016-2017 عندما فاز عليه بنتيجة واحدة ذهابا وايابا 3-1.

كما حقق ريال فوزه الخامس عشر في آخر 16 مواجهة له ضد فرق إيطالية، محققاً الفوز في جميع مبارياته الثماني خارج الديار خلال هذه السلسلة، ملحقاً ببطل "سيري أ" هزيمته الأولى بعدما بدأ مشواره بالفوز خارج ملعبه على براغا البرتغالي 2-1.

وكان ريال الطرف الأخطر في بداية اللقاء، لكن نابولي فاجأ مضيفه بهدف التقدم الذي جاء إثر ركلة ركنية أخفق الحارس كيبا أريسابالاغا في تقديرها لتصل الى المدافع البرازيلي ناتان الذي حولها برأسه، فارتدت من العارضة وسقطت أمام النروجي ليو أوستيغارد الذي حولها برأسه في الشباك (19).

لكن العملاق الإسباني عاد سريعاً الى اللقاء، مستغلاً تمريرة خاطئة من القائد جوفاني دي لورنتسو ليخطف بيلينغهام الكرة ويمررها الى البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي سددها من زاوية صعبة أرضية على يسار ميريت (27).

وتحول بيلينغهام بعدها بدقائق الى هداف وبأسلوب رائع إذ استلم الكرة من الفرنسي إدواردو كامافينغا ثم تلاعب بالمدافعين قبل أن يسجل على يسار ميريت (34)، ليصبح نجم بوروسيا دورتموند الألماني السابق ثالث لاعب يسجل في مباراتيه الأوليين مع ريال في دوري الأبطال بعد الفرنسي كريستيان كارومبو (1998) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (2009) وفق "أوبتا" للاحصاءات.

وبدأ نابولي الشوط الثاني بحصوله على ركلة جزاء بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" نتيجة لمسة يد على القائد ناتشو فرنانديس، فانبرى لها البولندي بيوتر زيلينسكي الذي سددها قوية فتحولت الكرة من القائم الأيمن الى الشباك (54).

وكان زيلينسكي قريباً من إعادة نابولي الى المقدمة بتسديدة بعيدة تألق كيبا في صدها (58)، وذلك بعد ثوانٍ على محاولة مماثلة للجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا مرت قريبة جداً من القائم الأيمن، قبل أن يرد ريال بهدف رائع بطله فالفيردي الذي أطلق كرة صاروخية من خارج المنطقة ارتدت من العارضة وميريت الى داخل الشباك، ليحتسب الهدف لصالح الأخير عن طريق الخطأ في مرماه (78).

- هزيمة قاتلة أخرى لأونيون برلين -

وفي العاصمة الألمانية، مني أونيون برلين الذي يخوض غمار المسابقة للمرة الأولى، بهزيمة قاتلة ثانية توالياً، وهذه المرة أمام ضيفه براغا 2-3 بعدما كان متقدماً بهدفين نظيفين.

وتكرر سيناريو الخسارة الأولى في مدريد حين خسر بهدف في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، إذ خطف البديل أندريه كاسترو هدف الفوز لبراغا في الدقيقة ذاتها.

وبدا أونيون برلين في طريقه للفوز في ظهوره الأول في المسابقة على أرضه بعد تقدمه بهدفي السورينامي شيرالدو بيكر (30 و37)، لكن براغا عاد الى الأجواء قبل نهاية الشوط الأول بفضل الفرنسي سيكو نياكاتيه (41) ثم أدرك التعادل في مستهل الثاني بهدف رائع لبروما من كرة أطلقها صاروخية من خارج المنطقة (51).

وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع حين تمكن أندريه كاسترو الذي دخل في الدقيقة 86، من خطف هدف الفوز للضيوف بتسديدة من خارج المنطقة.



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