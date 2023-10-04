تفاصيل كارثية .. الكشف عن التسجيل الصوتي لواقعة إلغاء هدف ليفربول أمام توتنهام

المصدر: د ب ا

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كشفت لجنة الحكام بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن التسجيل الصوتي للمحادثة التي جرت بين الحكام والتي أدت إلى إلغاء هدف لويس دياز لاعب ليفربول بشكل خاطئ خلال المواجهة أمام توتنهام، حيث أدى دارين إنجلاند حكم تقنية الفيديو المساعد (فار) بالقسم مرتين قبل إخباره بخطئه.

وطلب ليفربول الحصول على التسجيل الصوتي المتعلق "بخطأ بشري مؤثر" أدى لإلغاء هدف لويس دياز أمام توتنهام، حيث يتمثل الأمر في سوء التواصل بين حكم الفيديو المساعد (فار) دارين إنجلاند وحكم الساحة سيمون هوبر.

وشهدت مباراة توتنهام وليفربول، السبت الماضي، في المرحلة السابعة للمسابقة، إلغاء حكم المباراة لهدف أحرزه الفريق الأحمر بواسطة لويس دياز، بداعي وقوعه في مصيدة التسلل في الشوط الأول للمباراة، حينما كانت النتيجة تشير للتعادل بدون أهداف.

وبدا أن دياز وضع ليفربول في المقدمة في الدقيقة 34، عندما تسلم تمريرة بينية من المصري محمد صلاح، ليضع الكرة داخل الشباك، لكن الحكم المساعد رفع رايته على الفور، مشيرا لوقوع اللاعب الكولومبي في مصيدة التسلل، خلال اللقاء، الذي انتهى بفوز توتنهام 2 / 1 في اللحظات الأخيرة.

وتمت مراجعة اللعبة من خلال تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) بواسطة دارين إنجلاند، وأعلنت الشاشات داخل ملعب المباراة عن إجراء تلك المراجعة، في الوقت الذي استؤنف اللعب فيه سريعا.

واتفق إنجلاند مع قرار الحكم باحتساب اللعبة تسللا على دياز، بينما أثبتت الإعادة التليفزيونية صحة موقف لاعب ليفربول وعدم وقوعه في مصيدة التسلل.

واعترفت لجنة الحكام بحدوث "خطأ بشري كبير"، مضيفة أن تقنية فار "فشلت في التدخل" لمنع الخطأ.

وخلال التسجيل الصوتي للواقعة، قال إنجلاند"اكتمل التحقق، اكتمل التحقق ، هذا جيد، مثالي" قبل أن يتساءل مشغل الإعادة التليفزيونية ثم كوك عما إذا كان القرار الصحيح قد تم اتخاذه.

وأقسم إنجلاند لدى إدراكه الخطأ وقال "لقد استأنفوا المباراة، لم يكن في وسعي فعل أي شيء، لم أستطع أن أفعل أي شيء" في الوقت الذي أجرى فيه مشغل الإعادة التليفزيونية عدة مكالمات لتأخير استئناف المباراة.

وتفوه إنجلاند بكلمة بذيئة أخرى قبل انتهاء الشريط، لتنتهي الواقعة التي اعترفت فيها لجنة الحكام مباشرة بعد المباراة بحدوث "خطأ بشري كبير".

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