في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا ..العين ينفرد بصدارة المجموعة الأولى برباعية في شباك أهال التركمستاني

المصدر: العين- طلحة عبدالله

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انفرد العين بصدارة المجموعة الأولى رافعا رصيده إلى (6 نقاط) و7 أهداف مقابل هدفين ولجا مرماه بعد فوزه الكبير على ضيفه أهال التركمستاني 4-2 مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى ضمن دوري أبطال آسيا لكرة القدم في نسخته الثانية والأربعين، وسجل للعين كل من أريك في الدقيقة 4، وسفيان رحيمي في الدقيقة 32، ولابا كودجو، في الدقيقة 41، وكوامي، في الدقيقة 58 بينما سجل هدفي الضيوف تاغييف، في الدقيقة 58، وميريدوف، 85، في الدقيقة وبهذا الفوز اقترب ممثل الإمارات من الصعود للمرحلة التالية من المسابقة القارية البارزة.

سيطرة

ووسط مؤازرة جماهيرية كبيرة لم يجد الفريق البنفسجي، صعوبة تذكر في السيطرة على مجريات اللعب منذ البداية، بسبب ترابط خطوطه والتركيز العالي للاعبيه و الانتشار في الملعب و تنفيذ التكتيك الذكي لمدربه الذي اتبع أسلوب اللامركزية والكرة الشاملة بتغيير المراكز الأمر الذي تسبب في ارباك لاعبي الفريق الضيف وأدى إلى فتح ثغرات وممرات إلى مرمى المنافس ليهدر الفريق البنفسجي أكثر من فرصة خلال الدقائق الخمس الأولى من بداية هذا الشوط.

تراجع

بالمقابل بدا فريق أهال متراجعا في مواجهة الضغط الهجومي المتصل للعين وسيطرته على منطقة المناورة واعتمد على الهجمات المرتدة بلا أية خطورة تذكر على مرمى العين باستثناء تسديدة يتيمة في نهاية الشوط الأول تصدى لها الحارس الدولي خالد عيسى، لينتهي الشوط الأول بتقدم العين بثلاثية نظيفة وسيطرة مطلقة على مجريات اللعب

الشوط الثاني

لم تختلف بداية الشوط الثاني كثيرا عما كانت عليه في الشوط الأول إذ استمر العين مسيطرا على مجريات اللعب مع بعض المحاولات للفريق الضيف للتقدم على أمل الوصول للمرمى وتقليص الفارق لكن دون خطورة تذكر بسبب التمركز الجيد واليقظة لدفاع العين وذلك قبل أن يقع يحيى نادر، في خطأ كارثي بتمريره الكرة داخل المنطقة ليجدها المهاجم التركمستاني في مواجهة المرمى ويسجل هدف لفريقه، وهو الأمر الذي منح الفريق الضيف بعضا من الثقة والجرأة الهجومية ليصنع أكثر من فرصة لم تستثمر كما ينبغي.

الرابع

بعد تسجيل هدفا مرماه بدا العين متراجعا بطريقة غير مبررة وهو ما استغله الضيوف الذين بدأوا في الاندفاع للهجوم في محاولة لتسجيل هدف آخر لتضيع لهم أكثر من فرصة بسبب التسرع والرعونة في الترجمة، وذلك قبل أن يسجل العين هدفه الرابع بعد أن عاد لأسلوب الضغط الهجومي.

بحلول الدقيقة 85 سجل أهل التركمستاني هدفا ثانيا مستفيدا من كرة ارتدت من الحارس خالد عيسى، لتصبح النتيجة 4-2 لصالح العين، غير أن ذلك لم يمنع العين من المضي قدما ليفوز بنتيجة المباراة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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