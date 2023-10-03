الملياردير البريطاني جيم راتكليف يفكّر في الاستحواذ على حصة أقلية في نادي مانشستر يونايتد

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي



يعتزم الملياردير البريطاني جيم راتكليف، المرشح لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، تعديل عرضه من أجل الدخول أخيرا إلى رأسمال النادي بشراء أسهم قليلة، بحسب تقارير صحافية مساء الاثنين.

ويعتبر راتكليف، مؤسس شركة الكيماويات العملاقة إينيوس والمالك على وجه الخصوص لناديي نيس الفرنسي ولوزان السويسري لكرة القدم، أحد المرشحين الرئيسيين لشراء بطل إنجلترا 20 مرة، مع المصرفي القطري الشيخ جاسم بن حمد بن جبر آل ثاني.

وأوضحت قناة "سكاي نيوز" أنه بإمكان "السيد راتكليف الآن أن يسعى الى الحصول على حصة تبلغ حوالي 25% في إطار اقتراح لإنهاء عملية البيع المضنية، بعد أن أراد في البداية إجراء عملية استحواذ على الأغلبية".

وأسالت الملحمة الطويلة التي أحاطت بالاستحواذ على النادي الكثير من المداد، مع العديد من العروض المقدمة من كل من راتكليف، المشجع للشياطين الحمر منذ الطفولة، والشيخ جاسم، لكن لم يتم إحراز أي تقدم بشأن تغيير محتمل للملكية، منذ أن أعلنت عائلة غلايزر المالكة في نوفمبر الماضي أنها على استعداد لبيع النادي.

وانهارت قيمة يونايتد في بورصة نيويورك الشهر الماضي بأكثر من 700 مليون دولار بعد تقارير نفادها أن عائلة غلايزر أوقفت خطط بيع النادي.

وإذا قبلت العائلة العرض الجديد لراتكليف، فإنها ستحتفظ بالأغلبية المسيطرة على النادي الذي اشترته في عام 2005، على الرغم من العداء الواضح من جانب المشجعين الذين يطالبون برحيلها.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز