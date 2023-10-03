غدا.. برشلونة الإسباني يخوض رحلة محفوفة بالمخاطر أمام بورتو البرتغالي في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا

المصدر: أ ف ب

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يخوض برشلونة الإسباني رحلة محفوفة بالمخاطر أمام بورتو البرتغالي في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا الأربعاء، آملا في نفض غبار خروجه المذّل من دور المجموعات في الموسمين الماضيين والاحتفال بأفضل طريقة ممكنة بمئوية مدربه تشافي هرنانديس.

وضع برشلونة، الفائز بلقب المسابقة القارية الأم خمس مرات آخرها عام 2015، نصب عينيه العودة إلى النخبة في أوروبا، عاكسا ذلك من خلال الاستراتيجية التي اتبعها في سوق الانتقالات هذا الصيف.

ترجم الرئيس جوان لابورتا هذا الطموح على أرض الواقع، فاقدم على بيع اصول مختلفة من النادي الكاتالوني ونسبة من حقوق البث التلفزيوني المستقبلية لتمويل فورة الإنفاق في الموسم الماضي، ورغم ذلك فشل الفريق في تجاوز دور المجموعات.

وبخلاف سياسة الموسم الماضي، قرّر بطل اسبانيا هذا الموسم تقييد الإنفاق، ورغم ذلك تمكن من ضم الثنائي البرتغالي المدافع جواو كانسيلو (29 عاما) والمهاجم جواو فيليكس (23) على سبيل الإعارة، بالإضافة إلى لاعب خط الوسط الألماني إيلكاي غوندوغان (32) من مانشستر سيتي الانكليزي.

بات تشافي يمتلك بين يديه مجموعة من اللاعبين قادرة على الورق على مقارعة أفضل الأندية الاوروبية، ليؤكد "مايسترو" خط الوسط السابق أن تركيز فريقه ينصب على التأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، قبل أن يتطلع إلى أهداف أسمى.

وبعدما أوقعت القرعة برشلونة في مجموعة صعبة في الموسمين الماضيين، وقف الحظ هذا الموسم إلى جانب "بلاوغرانا" حيث استهل مغامرته القارية بفوز ساحق على رويال أنتويرب البلجيكي بخماسية نظيفة.

سارع تشافي للإقرار بأن الفوز الكبير على بطل بلجيكا لا يعني الكثير في طريق الفوز باللقب، مستذكراً انتصاره على فيكتوريا بلزن التشيكي 5-1 في مباراته القارية الأولى العام الماضي.

قال مدرب السد القطري السابق "من السابق لأوانه (القول إننا سنفوز باللقب)، كنا في الوضع نفسه العام الماضي ولم تسر الأمور على ما يرام، علينا أن نكون حذرين".

وتابع المدرب البالغ 43 عاما "علينا أن نستمر على هذا المنوال، نحن نسير على الطريق الصحيح.. أمامنا المباراة الأكثر تعقيدا في المجموعة، في بورتو".

وأضاف "نملك القدرة والثقة، لكن في المباراة المقبلة لدينا ما أوّد أن أقول إنها المباراة الأصعب".

تعتبر المواجهة على ملعب "دو دراغاو" (التنين) أمام بورتو الذي نجح في اجتياز دور المجموعات في الموسمين الماضيين، مقياسا مهما لمعرفة ما إذا كان برشلونة بات قريبا من المستوى الذي يتطلع لبلوغه.

في المقابل، يسابق مدافع بورتو المخضرم بيبي (40 عاما)، الغريم القديم لبرشلونة والذي يعاني من الكثير من ندوب الكلاسيكو من السنوات التي قضاها في ريال مدريد، الزمن ليكون جاهزا بدنيا للمباراة المنتظرة.

-رحلة الألف خطوة-

كما ستحمل المواجهة في شمال البرتغال الرقم 100 لتشافي بصفته مدرباً لبرشلونة، حيث قاده للفوز بالدوري وبالكأس السوبر المحلية، في حين أن سمة الفشل رافقته أوروبيا.

ورغم مشاركته في مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" كتعويض لخروجه من دور المجموعات لدوري الأبطال، لم يكن النجاح حليف تشافي في الموسمين الماضيين، حيث عمّقت الهزيمتان أمام أينتراخت فرانكفورت الألماني في ربع النهائي موسم 2021-2022 ومانشستر يونايتد الانجليزي في الملحق المؤهل لدور ثمن النهائي موسم 2022-2023 من جراح برشلونة.

قال تشافي لصحيفة سبورت الإسبانية، متحدثا عن رحلة الألف خطوة "لديّ خبرة أكبر وراحة بال أكبر، وأتعامل مع المباريات بهدوء أكبر".

ويفتقد الفريق الكاتالوني جهود الثلاثي المصاب بيدري والهولندي فرنكي دي يونغ والبرازيلي رافينيا، لكن لاعب خط الوسط الشاب ابن الـ 20 عاما فيرمين لوبيس سرعان ما أثبت نفسه كخيار إضافي في خط الوسط.

وبعد تعاقدات الموسم الماضي وأبرزها مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ الالماني والفرنسي جول كونديه ورافينيا، يتعيّن على برشلونة الاعتماد على مواهب أكاديمية "لا ماسيا" للشباب لتدعيم خيارات تشافي، خصوصا مع بروز نجم المغربي الاصل لامين جمال الذي ارتدى قميص الفريق للمرة الاولى في سن الـ 15 عاما و290 يوما في أبريل.

تحدث تشافي عن استعانته باللاعبين الشباب بعد الفوز على إشبيلية 1-0 الاسبوع الماضي في الدوري، قائلا "إنه لمن دواعي سروري، يجعلني فخورا بوجود لاعبين شباب، يقدمون أداءً جيدا ويصنعون الفارق في المباريات".

وتابع "عادة تقع المسؤولية على عاتق أولئك الذين تبلغ أعمارهم 24 أو 25 عاما. هؤلاء اللاعبون يجب أن يفعلوا ذلك في سن 18 أو 16 عاما".

وختم قائلا "إنها ظروف النادي أيضا، علينا أن نلجأ إلى أكاديمية الشباب وهي تقدم دائما المواهب. يقومون بالأشياء بشكل جيد هنا".

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