فيورنتينا يعبر كالياري بثلاثية ويتقدم للمركز الخامس وتعادل تورينو مع هيلاس فيرونا بالدوري الإيطالي

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اقتنص مونزا فوزا ثمينا من ملعب مضيفه ساسولو 1 /صفر كما فاز فيورنتينا على ضيفه كالياري 3 /صفر في الوقت الذي تعادل فيه تورينو سلبيا مع ضيفه هيلاس فيرونا الاثنين في المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وحقق مونزا فوزه الثاني هذا الموسم ليرفع رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني عشر بفارق الأهداف عن ساسولو صاحب المركز الحادي عشر.

ويدين مونزا بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الشاب لورنزو كولومبو الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 66.

وفي فلورنسا، تقدم نيكولاس جونزاليس بهدف لفيورنتينا في الدقيقة الثالثة ثم جاء الهدف الثاني بنيران صديقة وأحرزه ألبرتو دوسينا لاعب كالياري بالخطأ في مرماه في الدقيقة 21 وتكفل مبالا نزولا بتسجيل الهدف الثالث في الثواني الأخيرة.

الفوز رفع رصيد فيورنتينا إلى 14 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس وتوقف رصيد كالياري عند نقطتين في المركز العشرين الأخير.

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