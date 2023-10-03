أمريكية عمرها 104 سنوات تسعى لتحقيق رقم قياسي عالمي كأكبر مسنة تقفز بالمظلات

المصدر: أ ب

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تأمل امريكية من شيكاغو تبلغ من العمر 104 أعوام أن تحصل على شهادة أكبر شخص سنا يقفز بالمظلات على الإطلاق بعد أن تركت جهاز المشي الخاص بها على الأرض لتقوم بهذه القفزة شمالي إلينوي.

أوردت صحيفة شيكاغو تريبيون أن دوروثي هوفنر اعلنت أمام حشد من الناس بعد لحظات من وصولها إلى الأرض يوم الأحد في أوتاوا، على مسافة 140 كيلومترا جنوب غرب شيكاغو "العمر مجرد رقم".

تم تسجيل الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس لأكبر من قفز بالمظلات في مايو 2022 للسويدية لينيا انغيغارد لارسن وكان عمرها 103 أعوام. لكن منظمي المسابقة في الينوي يسعون الى مصادقة موسوعة غينيس للأرقام القياسية على قفزة هوفنر كرقم قياسي.

قامت هوفنر بالقفز بالمظلات لأول مرة عندما كان عمرها 100 عام، وقالت حينئذ إنه كان لا بد من دفعها خارج الطائرة. لكن في قفزة يوم الأحد أصرت هوفنر، رغم مرافقة مدرب معتمد من جمعية المظليين الأمريكية لها، على البدء بنفسها بالقفزة من ارتفاع 4100 متر.

بدت هوفنر هادئة وواثقة عندما كانت الطائرة تحلق عاليا، قبل أن تستعد للقفز في الهواء. وسقطت من الطائرة، ورأسها لأسفل أولا، قبل أن تعتدل وتطير بثبات في سقوط حر نحو الأرض.

استغرقت القفزة سبع دقائق حتى وصول المظلة الى الأرض، وسقوطها بهدوء على منطقة عشبية مخصصة للهبوط.

اسرع الحاضرون بتهنئتها، وأحضر أحدهم جهاز السير الخاص بها.

وعندما سئلت عن شعورها، قالت "ينتابني شعور رائع.. كان الأمر كله مبهجا.. ليس في الامكان افضل مما كان".

واضافت هوفنر، التي من المقرر أن تبلغ 105 أعوام في ديسمبر كانون اول المقبل، أنها تود القيام بمغامرة ركوب منطاد هواء ساخن، مستطردة "لم أقم بذلك من قبل".

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