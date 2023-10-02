توخيل غير منزعج من أداء بايرن ميونيخ غير المتسق قبل لقاء كوبنهاجن بدوري أبطال أوروبا

المصدر: أ ف ب

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يواصل بايرن ميونيخ البحث عن الاتساق في المستوى لكنه لا يشعر بالقلق كثيرا بشأن استضافة كوبنهاجن في مباراة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء وفقا لما قاله توماس توخيل مدرب الفريق الألماني.

وحقق بطل ألمانيا نتائج متباينة هذا الموسم حيث بدأ الفريق بالهزيمة 3-صفر أمام لايبزيج في نهائي كأس السوبر الألمانية في أغسطس الماضي، لكنه لم يخسر في الدوري الألماني حتى الآن.

ومع ذلك، فقد اضاع الفريق نقاطا في التعادل 2-2 أمام ضيفه باير ليفركوزن الشهر الماضي وحقق نفس النتيجة يوم السبت بعد أن عوض تأخره بهدفين أمام لايبزيج.

وفاز الفريق 4-3 على مانشستر يونايتد في المباراة الافتتاحية بالمجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا الشهر الماضي لكن كان من المفترض أن يضمن الفوز بفارق أكبر بعدما تقدم 3-1 ثم 4-2 في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "لا نشعر بالقلق. نحن نحلل كل شيء ونستخلص استنتاجاتنا التي سنناقشها مع أفراد الفريق.

"نحاول تطوير خطة أفضل واضافة المزيد من الحياة لها. مازلنا نجد طريقة للدخول في المباريات، وهذا أمر إيجابي. سنتمسك بالأمور الإيجابية".

وأعرب توخيل عن احترامه لكل فرق دوري أبطال أوروبا، وقال إنه لا يمكن الاستخفاف بكوبنهاجن على الإطلاق.

وأضاف "نتوقع أن يلعب كوبنهاجن بطريقة 4-3-3. إنهم متماسكون للغاية وخطيرون للغاية في الهجمات المرتدة، ونتوقع مزيجا من الكرات الطويلة والتمرير".

ويتصدر بايرن المجموعة الأولى بعد تعادل كوبنهاجن وغلطة سراي التركي 2-2 في إسطنبول في الجولة الأولى.

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