الشارقة يتخطى الفيصلي الأردني بهدف ماريجا ضمن مباريات الجولة الثانية في دوري أبطال آسيا

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم -تصوير-سالم خميس

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قفز الشارقة للنقطة الرابعة في مجموعته الثانية لدوري أبطال آسيا بعد فوزه على ضيفه الفيصلي الأردني بهدف دون رد سجله في الشوط الأول موسى ماريجا ضمن الجولة الثانية في المباراة التي جرت باستاد الشارقة، ليحتل المركز الثاني في المجموعة خلف ناساف الاوزباكي صاحب الـ 6 نقاط الفائز على السد القطري ولا رصيد للفيصلي الذي خسر للمرة الثانية.

بدأت المباراة هادئة وحذرة من الفريقين، قبل أن يبادر الشارقة بالهجمات عن طريق موسى ماريجا في الدقيقة العاشرة ورد عليها الفيصلي بأول هجمة في الدقيقة 15 عن طريق عارف هيثم انتهت ركنية ثم هجمة ثانية من نفس اللاعب انتهت خارج مرمى الحارس عادل الحوسني، وجاء الرد أقوى من الشارقة في الدقيقة 20 عندما سجل موسى ماريجا هدف السبق من تمريرة ذهبية طويلة لبيانيتش، استلمها ماريجا على صدره وسددها مباشرة في سقف المرمى، اعتمده الحكم التايلندي سيفاكورن بتوجيه من حكم «الفار» بعد أن احتسبه أولاً حالة تسلل بإشارة من مساعده الأول، وبعد الهدف قاد موسى ماريجا هجمة أخرى أنقذها الحارس مهدي خليل في خروج مناسب من مرماه ثم تسديدة للشارقة من كايو لوكاس أمسكها الحارس أيضاً.

وأنقذ الحارس عادل الحوسني أخطر فرصة للفيصلي من تسديدة سالم محمود حولها إلى ركنية وارتدت الركنية إلى نزار الرشدان الذي سدد كرة قوية مرت قريبة من المرمى لينتهي الشوط بتقدم الشارقة بهدف.

وجاء الشوط الثاني أكثر قوة وإثارة، وتبادل الفريقان الهجمات، كان أبرزها فرصة للشارقة في بداية الشوط من تسديدة قوية لفراس بالعربي مرت جوار المرمى، وكاد الفيصلي أن يعدل النتيجة في الدقيقة 80 بتسديدة عارف هيثم في قلب المرمى نجح عادل الحوسني في صدها إلى ركنية، وأهدر كايو لوكاس فرصة تعزيز التقدم من هجمة مرتدة انفرد فيها بالمرمى قبل أن يلحق به المدافع ويبعد الكرة واستمرت المباراة على هذا المنوال حتى انتهت بفوز الشارقة بهدف ماريجا.

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