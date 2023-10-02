غدا.. دوري أبطال أوروبا يستأنف نشاطه بـ8 مباريات في الجولة الثانية أهمها مواجهة نابولي الإيطالي مع ريال مدريد الإسباني

المصدر: وام

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تنطلق غدا الثلاثاء فعاليات الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بـ8 مباريات، تبرز منها مواجهتا نابولي الإيطالي مع ريال مدريد الإسباني وانتر ميلان الإيطالي مع بنفيكا البرتغالي.

ويتطلع كل من نابولي حامل لقب الدوري الإيطالي وريال مدريد صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب دوري الأبطال (14 لقبا) إلى تعزيز بدايته القوية في المسابقة بعدما حقق كل منهما الفوز في بداية مسيرته بالبطولة ليقتسما صدارة المجموعة الثالثة.

وكان نابولي استهل مسيرته في المجموعة بالفوز 2-1 على سبورتنج براجا البرتغالي، ليكون الفوز السابع له في آخر 8 مباريات خاضها بدور المجموعات على مدار مشاركاته في دوري الأبطال.

وفي المقابل، استهل ريال مدريد مسيرته في المجموعة بالفوز على يونيون برلين الألماني 1-0 ، ويسعى الفريق إلى الفوز غدا للانفراد بصدارة المجموعة والتقدم خطوة جيدة نحو المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل من هذه المجموعة إلى دور الـ16، لكنه يدرك جيدا صعوبة المواجهة على ملعب نابولي، لاسيما وأن الأخير يخوض المباراة بعد انتصارين متتاليين على أودينيزي 4-1 وليتشي 4-0 في الدوري الإيطالي.

وقال البرازيلي خوان جيسوس مدافع نابولي بعد الفوز على سبورتنج براجا في الجولة الأولى: "نحتاج للدفاع بشكل أفضل وأكثر تماسكا. الوضع يبدو أصعب في دوري الأبطال ويختلف عنه في الدوري المحلي".

وقد يستمد نابولي الوسيلة من طريقة دفاع يونيون برلين أمام ريال مدريد في الجولة الأولى حيث انتزع الفريق الإسباني هدف الفوز 1-0 في اللحظة الأخيرة من المباراة وبصعوبة عن طريق جود بيلينجهام.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة، يبحث يونيون برلين عن انتصاره الأول على الإطلاق في دوري الأبطال عندما يستضيف سبورتنج براجا، حيث يخوض يونيون برلين البطولة للمرة الأولى في التاريخ.

وفي المجموعة الرابعة، يستضيف انتر ميلان الإيطالي فريق بنفيكا البرتغالي في لقاء البحث عن الفوز الأول في المجموعة، بعدما بدأ انتر ميلان مسيرته في المجموعة بالتعادل 1-1 مع ريال سوسييداد الإسباني فيما خسر بنفيكا أمام ريد بول سالزبورج النمساوي 0-2.

ويسعى انتر ميلان إلى نسخ نجاحه في الدوري الإيطالي لنجاح مماثل في دوري الأبطال بعد شهور من بلوغه نهائي البطولة القارية عندما خسر أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويتصدر انتر ميلان الدوري الإيطالي حاليا حيث فاز في 6 من المباريات الـ7، التي خاضها في البطولة منذ بداية الموسم، كما حقق بنفيكا فوزا مهما على منافسه التقليد العنيد بورتو 1-0 في الدوري البرتغالي يوم الجمعة الماضي ليكون الانتصار السادس على التوالي للفريق في المسابقة المحلية.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة الرابعة، يلتقي ريد بول سالزبورج مع ريال سوسييداد.

ويتطلع بايرن ميونخ الألماني إلى تدعيم صدارته للمجموعة الأولى وتعزيز رقمين قياسيين يحملهما في البطولة، عندما يحل غدا ضيفا على كوبنهاجن الدنماركي.

واستهل بايرن مسيرته في المجموعة بفوز ثمين للغاية على مانشستر يونايتد الإنجليزي 4-3 ليكون الفوز الـ14 على التوالي للفريق في مشاركاته بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا “رقم قياسي” كما حافظ الفريق على رصيده خاليا من الهزائم للمباراة الـ35 على التوالي في دور المجموعات للبطولة وهو رقم قياسي آخر في البطولة.

وبرغم الفوز على مانشستر يونايتد في افتتاح مسيرة الفريق بالبطولة، أشار ليروى ساني نجم بايرن ميونخ إلى وجود مجال لكثير من التطور في أداء الفريق.

وقال ساني "نشعر بالسعادة لفوزنا في أول مباراة بدوري الأبطال هذا الموسم.... كانت مباراة قوية للغاية أمام مانشستر يونايتد، تقدمنا على منافسنا، ولكننا يجب أن نتغلب على كثير من الأخطاء".

وفي المباراة الثانية بالمجموعة، يسعى مانشستر يونايتد إلى استعادة اتزانه في البطولة على حساب ضيفه جالطة سراي التركي، الذي خسر مباراة واحدة في آخر 19 مباراة خاضها ببطولات الأندية الأوروبية مقابل 10 انتصارات و8 تعادلات.

وفي مباراتين أخريين غدا، يحل أرسنال الإنجليزي ضيفا على لانس الفرنسي ويلتقي آيندهوفن الهولندي مع أشبيلية الإسباني في المجموعة الثانية.

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