ارتفعت قيمته إلى 359.63 مليون يورو.. بنفيكا يعزز صدارته لقائمة الأعلى "قيمة سوقية" في الدوري البرتغالي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

عزز بنفيكا صدارته لقائمة "الأعلى قيمة سوقية" بين فرق الدوري البرتغالي لكرة القدم، حيث ارتفعت قيمته إلى 359.63 مليون يورو بزيادة 4.4 % عن التقييم السابق الصادر في 15 سبتمبر المنقضي.

وطبقا للتقييم الجديد الصادر عن موقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في أرقام وإحصائيات اللاعبين والفرق، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لفرق البطولة من 1.26 مليار يورو إلى 1.34 مليار يورو بنسبة زيادة بلغت 6.5 %، وذلك من خلال ارتفاع القيمة السوقية لـ16 من 18 فريقا في المسابقة فيما تراجعت القيمة السوقية لفريقين فقط عما كانت عليه في التقييم السابق.

وكان أكبر الرابحين على مستوى الفرق في التقييم الجديد هو فريق بوافشيتا، الذي ارتفعت قيمته السوقية بنسبة 36.2 % لتصل إلى 29.9 مليون يورو.

وحافظ بورتو على موقعه في المركز الثاني بالقائمة رافعا قيمته السوقية إلى 289 مليون يورو بفارق أكثر من 70 مليون يورو عن منافسه التقليد العنيد بنفيكا.

وإلى جانب فوزه في 6 من أول 7 مباريات خاضها في المسابقة هذا الموسم وتربعه على صدارة جدول الدوري البرتغالي هذا الموسم برصيد 19 نقطة، كان فريق سبورتنج لشبونة من أكثر المستفيدين في التقييم الجديد حيث ارتفعت قيمته السوقية بنسبة 15.9 % لتبلغ 280.3 مليون يورو في المركز الثالث مقلصا الفارق بشكل كبير مع بورتو صاحب المركز الثاني.

وطرأت هذه الزيادة الكبيرة في القيمة السوقية لسبورتنج لشبونة، مع التغير الواضح في القيمة السوقية لثلاثة من لاعبي الفريق، وهم فيكتور جويكورس والمدافع الإيفواري عثمان دياموند ومورتون هولماند.

وسجل المهاجم السويدي جويكورس 5 أهداف في 6 مباريات خاضها مع الفريق في المسابقة حتى الآن ليتصدر قائمة هدافي المسابقة بعد 7 جولات فقط من بداية المسابقة، وارتفعت القيمة السوقية له من 13 إلى 32 مليون يورو، فيما ارتفعت القيمة السوقية لزميله دياموند من 10 إلى 25 مليون يورو.

وكان جويكورس انتقل إلى الفريق في صيف هذا العام قادما من كوفنتري سيتي الإنجليزي مقابل 20 مليون يورو، وأصبح الآن مع بدرو جونزالفيس هما الأعلى قيمة سوقية في صفوف سبورتنج لشبونة.

وشهد التقييم الجديد تغيرا في القيمة السوقية لـ92 لاعبا من الناشطين في الدوري البرتغالي.

وحافظ أنطونيو سيلفا قلب دفاع بنفيكا وديوجو كوستا حارس مرمى بورتو على صدارة قائمة أعلى لاعبي المسابقة من حيث القيمة السوقية بـ45 مليون يورو لكل منهما، ولا يقترب منهما سوى أوركان كوكجو لاعب وسط بنفيكا بقيمة سوقية بلغت 35 مليون يورو.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز