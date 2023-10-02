أبرزها الكلاسيكو الإسباني و"ديربي"مانشستر يونايتد مع مانشستر سيتي .. مباريات القمة تتصدر المشهد في أكتوبر

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بعد بداية قوية ومثيرة في الدوريات الأوروبية الكبيرة لكرة القدم، تنتظر هذه البطولات موجة من مباريات القمة والمواجهات الكبيرة والمثيرة على مدار الأسابيع القادمة خلال شهر أكتوبر الحالي.

ويستحوذ الدوري الإنجليزي على نصيب كبير من هذه المواجهات في ظل قوة المنافسة في المسابقة من ناحية ووجود عدة ديربيات ومواجهات كلاسيكية تقليدية في المسابقة.

وتبدأ أبرز المواجهات في المسابقة خلال أكتوبر الحالي، بالمباراة بين أرسنال ومانشستر سيتي في 8 أكتوبر الحالي، في ختام مباريات الجولة الثامنة من المسابقة.

ويتصدر مانشستر سيتي حامل اللقب جدول المسابقة حاليا، وتتسم المواجهات بين الفريقين في المسابقة بإثارة بالغة خاصة بعد المنافسة القوية بينهما على لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، وإن اختلف الحال نسبيا في الموسم الحالي بابتعاد أرسنال قليلا عن دائرة المنافسة في الأسابيع الأولى من المسابقة لصالح فرق أخرى مثل توتنهام وليفربول.

ويفتتح ليفربول الجولة التالية من المسابقة، في 21 أكتوبر بلقاء "الديربي" مع إيفرتون، كما يشهد نفس اليوم مباراة ديربي أخرى، ولكنه في العاصمة لندن حيث يلتقي تشيلسي مع أرسنال بالجولة التاسعة من المسابقة.

وبعدها بأسبوع واحد، ستكون المسابقة على موعد مع "ديربي" ثالث، ولكنه سيكون لمدينة مانشستر، حيث يلتقي مانشستر يونايتد مع مانشستر سيتي على استاد "أولد ترافورد" في ختام مباريات الجولة العاشرة من المسابقة.

وفي الدوري الإسباني، تجتذب مباراة الكلاسيكو اهتماما بالغا كالمعتاد، حيث يلتقي برشلونة حامل اللقب مع منافسه التقليدي العنيد ريال مدريد في افتتاح لقاءات الجولة الـ11 من المسابقة.

ويلتقي يوفنتوس مع تورينو في ديربي مدينة "تورينو" يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة في الدوري الإيطالي.

وتحظى المباراة بأهمية بالغة ليوفنتوس الذي يسعى لدعم فرصه في العودة إلى المنافسة على الصدارة مع قطبي مدينة ميلانو.

كذلك، تشهد مباريات الجولة التاسعة من المسابقة لقاء قمة مثير بين ميلان ويوفنتوس في 22 أكتوبر، وتشهد الجولة التالية (العاشرة) مباراتي قمة أخريين في 29 أكتوبر حيث يلتقي انتر ميلان مع روما ونابولي حامل اللقب مع ميلان.

وينتظر أن تلعب المباريات الأربعة دورا كبيرا في تحديد شكل المنافسة بالمراكز الأولى في المسابقة، التي يتصدرها انتر ميلان حاليا بفارق الأهداف فقط أمام ميلان.

ومع المستوى المتميز لفريق ستاد ريمس في الدوري الفرنسي هذا الموسم، واحتلاله المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف موناكو وستاد بريست المتصدرين، ستكون المسابقة على موعد مع مباراة قمة غير تقليدية ستاد ريمس وموناكو يوم السبت المقبل في الجولة الثامنة.

كما تشهد الجولة العاشرة قمة غير تقليدية أخرى بين ستاد ريمس وباريس سان جيرمان حامل اللقب في 29 أكتوبر، ويشهد نفس اليوم لقاء قمة تقليدي بين مارسيليا وليون رغم الوضع المتأزم لليون في المسابقة هذا الموسم.

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