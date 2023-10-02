تاج البرازيل مُرصِّع بالأساطير.. من هم أفضل اللاعبين البرازيليين عبر التاريخ؟

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تاريخ كرة القدم البرازيلية غني باللاعبين الاستثنائيين والمميزين، ولطالما شهد عالم كرة القدم ظهور العديد من الأسماء الكبيرة، فعلى مدار التاريخ قدمت البرازيل إلى العالم لاعبين استثنائيين تركوا بصماتهم الذهبية في اللعبة الأكثر شعبية بالعالم، فلم تلد البرازيل لاعبين بل ولدت أساطيراً، قدموا مستويات لا مثيل لها من حيث الأداء والمهارة، مثل بيليه وروماريو وريفالدو ورونالدو وكاكا ورونالدينيو ونيمار، فكلهم نجوم يتلألؤون على قمة أبرز نجوم كرة القدم في التاريخ.

1

بيليه

عادةً يعتبر لاعب واحد هو أبرز وأفضل اللاعبين البرازيليين في التاريخ بلا شك، وهو الأسطورة إدسون أرانتيس دو ناسيمينتو "بيليه"، فهو واحد من أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، حصل على ثلاث كؤوس لبطولة العالم للمنتخبات مع البرازيل ولعب لفترة طويلة مع نادي سانتوس ونادي نيويورك كوزموس، وكان له تأثيرٌ كبير على تطور اللعبة وسجل العديد من الأهداف الرائعة والإنجازات الفردية.

2

روماريو

روماريو دي سوزا فيفا "روماريو"، أحد أفضل المهاجمين في تاريخ اللعبة، واحد من أكثر اللاعبين تألقًا وفعالية أمام المرمى في تاريخ كرة القدم.

بدأ روماريو مسيرته مع أندية برازيلية مثل فيسكا دا جاما وفلومينينسي وفاسكو دا جاما، وأظهر مهاراته الاستثنائية وقدرته على التسجيل بشكل متكرر، وانتقل إلى أوروبا عام 1990، عبر بوابة نادي برشلونة وحقق نجاحًا كبيرًا، وفي عام 1994، انضم إلى نادي سبورتينغ لشبونة ثم إلى فلامنغو البرازيلي، وساهم روماريو بشكل كبير في فوز منتخب البرازيل بكأس العالم عام 1994، حيث كان هداف البطولة وأحد أبرز لاعبي هذه النسخة، وحصل روماريو على العديد من الجوائز والتكريمات طوال مسيرته الرياضية، بما في ذلك جائزة الكرة الذهبية.

3

ريفالدو

ريفالدو لويس نازاريو دا ليما "ريفالدو"، من اللاعبين الذين تركوا بصماتهم الذهبية على مستوى الأندية والمنتخب البرازيلي، بدأ ريفالدو مسيرته مع نادي كروزيرو البرازيلي، وانتقل إلى أوروبا عام 1996، تحديداً إلى نادي باريس سان جيرمان، ثم برشلونة عام 1997، وحصل على جائزة الكرة الذهبية.

وانتقل ريفالدو إلى إنتر ميلان عام 1999، وحقق نجاحًا كبيرًا، حيث أصبح هدافًا للدوري الإيطالي، وعانى ريفالدو من إصابات متكررة خلال مسيرته، لكنه استمر في العودة وتقديم أداء مميز، وشارك مع منتخب البرازيل وكان جزءًا من الفريق الفائز بكأس العالم 2002.

4

الظاهرة رونالدو

رونالدو لويس نازاريو دا ليما "رونالدو الظاهرة"، تميز بمهاراته الاستثنائية وقدرته على تسجيل الأهداف بشكل مذهل، سجل مسيرة كروية لا تُضاهى، وقاد عدة أندية كبرى ومنتخب البرازيل إلى نجاحات عديدة.

لعب رونالدو لأندية كبيرة مثل برشلونة وإنتر ميلان وريال مدريد وميلان في برشلونة، كان أفضل هداف في الدوري الإسباني، وفي إنتر ميلان، ساهم في فوز الفريق بدوري الأبطال، ومع منتخب البرازيل ساهم في فوزه بكأس العالم عام 2002 حيث كان هداف البطولة، وحصل على العديد من الجوائز والتكريمات، بما في ذلك جائزة الكرة الذهبية مرتين.

5

كاكا

ريكاردو إيزيديورو دوس سانتوس ليتي "كاكا"، بدأت مسيرته مع نادي ساو باولو البرازيلي، حيث تألق بسرعة وأظهر مهاراته الاستثنائية، وانضم كاكا إلى ميلان عام 2003، وهناك أصبح نجمًا عالميًا، ساهم في فوز الفريق بدوري الأبطال عام 2007 وحصل على جائزة الكرة الذهبية في نفس العام، في 2009، انتقل كاكا إلى ريال مدريد الإسباني في صفقة قياسية حينها، وشارك مع الفريق لسنوات وقاده إلى الفوز بعدة بطولات، ولعب مع منتخب البرازيل وكان جزءًا من الفريق الفائز بكأس العالم عام 2002.

6

رونالدينيو

رونالدو دي أسيس مورايس "رونالدينيو"، من أبرز اللاعبين الذين تميزوا بمهاراتهم الاستثنائية وقدرتهم على التسجيل بأناقة، بدأ مسيرته المهنية مع نادي جريميو البرازيلي وساهم في الفوز بعدة بطولات ومسابقات محلية، وفي عام 2001، انتقل رونالدينيو إلى باريس سان جيرمان، ثم إلى برشلونة في 2003، ومع النادي الإسباني، أظهر أداء رائعًا وساهم في فوز الفريق بدوري الأبطال، وانتقل عام 2008، إلى ميلان، حيث قاد الفريق إلى العديد من البطولات وظل يلعب هناك حتى انتقاله إلى فلامنغو البرازيلي، وشارك رونالدينيو مع منتخب البرازيل وتوج معه بكأس العالم 2002.

7

روبرتو كارلوس

يعتبر روبرتو كارلوس اللاعب البرازيلي الوحيد الذي تجاوز 100 مباراة في دوري أبطال أوروبا، وعرف بضرباته الحرة القوية وسرعته الفائقة، اختاره الأسطورة بيليه ضمن قائمة أفضل 125 لاعباً حيٍ عام 2004، ولعب كارلوس 125 مباراة مع منتخب البرازيل وسجّل 11 هدفاً، وفاز مع السامبا بكأس العالم عام 2002.

انضم روبرتو كارلوس إلى ريال مدريد عام 1996، وأمضى 11 موسماً مع الميرنغي، إذ لعب معه 584 مباراةً في جميع المسابقات، وسجل 71 هدفاً، وفاز بأربعة ألقاب للدوري الإسباني، و3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، وفي أبريل من عام 2013، اختير من قبل صحيفة "ماركا" ضمن أفضل 11 لاعبًا أجنبيًا في تاريخ ريال مدريد.

8

نيمار

نيمار دا سيلفا جونيور، يعتبر من اللاعبين الشبان الذين أظهروا مواهبهم بشكل مبكر وسرعان ما أصبحوا نجومًا عالميين، بدأ نيمار مسيرته مع نادي سانتوس البرازيلي وتألق بشكل كبير، وأظهر مهاراته الاستثنائية وقدرته على تسجيل الأهداف بشكل رائع، وفي عام 2013 انضم إلى برشلونة، حيث قاد الفريق إلى العديد من البطولات بما في ذلك دوري الأبطال والدوري الإسباني، وفي عام 2017، انتقل إلى باريس سان جيرمان بصفقة قياسية هي الأكبر في التاريخ.

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