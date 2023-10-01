قمة بريست ونيس تنتهي لصالح موناكو ورينس يعمق جراح ليون في الدوري الفرنسي

المصدر: أ ف ب

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انتهت مواجهة قمة المرحلة السابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم بين بريست ومضيفه نيس لصالح موناكو، وذلك بعد تعادلهما الأحد من دون أهداف ما سمح لنادي الإمارة بالبقاء في الصدارة.

وتصدر موناكو الترتيب موقتاً السبت بعد فوزه على ضيفه مرسيليا 3-2، وذلك بانتظار مواجهة بريست ونيس التي ستضع أياً منهما في الصدارة بحال فوز أحدهما، لكنهما فشلا في الوصول إلى الشباك ليبقى نادي الإمارة الذي خسر في المرحلة الماضية على أرضه أمام نيس 0-1.

وبذلك، بقي موناكو متصدراً بـ14 نقطة وبفارق الأهداف أمام بريست ونقطة أمام نيس الذي تراجع الى المركز الرابع بفارق الأهداف عن رينس الذي عمّق جراح ضيفه ليون متذيل الترتيب بفوزه عليه 2-0.

ومُني ليون الذي ما زال يبحث عن انتصاره الأول في الدوري هذا الموسم، بخسارته الثانية توالياً والخامسة مقابل تعادلين، ليحتل قاع الترتيب برصيد نقطتين فقط.

قال المدرب الإيطالي فابيو غروسو الذي استعان به ليون قبل اسبوعين بدلا من لوران بلان من اجل اعادة الفريق الى السكة الصحيحة "أرى الضوء في نهاية النفق، علينا أن نبحث عنه، ونتعب للوصول إليه".

افتتح رينس التسجيل بفضل تمريرة الياباني جونيا إيتو التي حولها مارشال مونيتسي من زمبابوي رأسية في الشباك (45+1)، قبل أن يضيف قائده المدافع المغربي يونس عبدالحميد الثاني في سيناريو مشابه برأسية أخرى (71).

وحقق ليل فوزه الأول خارج الديار هذا الموسم وجاء على حساب لوهافر بهدفين نظيفين سجلهما البوسني إيدون جيغروفا (40) ويوان سالمييه من غويانا الفرنسية (52 عن طريق الخطأ في مرماه)، رافعاً رصيده الى 11 نقطة في المركز السادس.

وسجل تولوز فوزه الثاني للموسم وكان بنتيجة كبيرة على ضيفه متز 3-0.

وعاد مونبلييه الى سكة الانتصارات التي حاد عنها لأربع مراحل متتالية، بفوزه الكبير على مضيفه لوريان 3-0، بينها ثنائية للنيجيري أكور أدامز، ما سمح له برفع رصيده الى 9 نقاط في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد منافسه عند 6 في المركز السادس عشر بعد تلقيه الهزيمة الثالثة للموسم.

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