سيمبا التنزاني وأسيك الإيفواري يبلغان مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا

المصدر: د ب ا

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تأهل فريقا سيمبا التنزاني وأسيك ميموزا الإيفواري لمرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتعادل سيمبا 1 / 1 مع ضيفه باور ديناموز الزامبي، فيما تغلب أسيك 2 / 1 على ضيفه أهلي بنغازي الليبي، اليوم الأحد، في إياب الدور التمهيدي الثاني للمسابقة القارية.

وفي العاصمة التنزانية دار السلام، تقدم باور ديناموز بهدف في الدقيقة 31، قبل أن يحرز سيمبا هدف التعادل في الدقيقة 75.

وكان الفريقان تعادلا 2 / 2 في مباراة الذهاب التي أقيمت بزامبيا قبل أسبوعين، ليتأهل الفريق التنزاني لدور المجموعات، مستفيدا من تفوقه بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض، والتي يتم الاحتكام إليها حال تعادل أي ناديين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة وفقا للائحة البطولة.

وأصبح سيمبا الممثل الثاني للكرة التنزانية في دور المجموعات بدوري الأبطال، بعدما سبق أن تأهل غريمه التقليدي يانج أفريكانز للدور ذاته، عقب اجتيازه عقبة المريخ السوداني، بالفوز عليه 3 / صفر في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الثاني للبطولة.

وقضى أسيك ميموزا على آمال أهلي بنغازي في الصعود لدور المجموعات، بفوزه 2 / 1، مستفيدا من تعادله بدون أهداف في مباراة الذهاب.

وجاءت الأهداف الثلاثة في الشوط الأول، حيث أحرز موفيسي كاريديولا هدفي أسيك في الدقيقتين العاشرة و38، في حين جاء هدف أهلي بنغازي الوحيد في الدقيقة 19.

ويطمح أسيك للتتويج بدوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، بعد ان كان قد فاز بالبطولة عام 1998.



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