"سوبر هاتريك" لمارتينيس يُبقي انتر في الصدارة وميلان يحسم القمة امام لاتسيو في الدوري الفرنسي

المصدر: أ ف ب

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استعاد انتر ميلان نغمة الانتصارات بفوزه الكبير على مضيفه ساليرنيتانا برباعية نظيفة حملت توقيع قائده ومهاجمه الدولي الارجنتيني لاوتارو مارتينيس السبت في المرحلة السابعة من الدوري الايطالي لكرة القدم، فيما واصل ميلان مطاردته بحسمه القمة أمام لاتسيو في صالحه بالنتيجة ذاتها.

وواصل نابولي حامل اللقب انتفاضته بعد تعثره في ثلاث مباريات متتالية، بفوز كاسح على مضيفه ليتشي برباعية نظيفة أيضا.

في المباراة الاولى، استعاد إنتر توازنه بعد سقوطه المفاجئ أمام ساسوولو 1-2 في المرحلة الماضية، وحافظ على صدارته برصيد 18 نقطة بفارق الاهداف أمام جاره ميلان.

وبعد انتهاء الشوط الاول بالتعادل السلبي، دكّ مارتينيس الذي بديلا للتشيلي أليكسيس سانشيس في الدقيقة 55، شباك ساليرنيتانا بأربعة اهداف في اقل من نصف ساعة (62 و78 و85 من ركلة جزاء و89) محرزا رباعية تاريخية "سوبر هاتريك" وذلك عشية خوض فريق المدرب سيموني انزاغي مباراة مهمة امام ضيفه بنفيكا البرتغالي الاربعاء في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد تعادله في الجولة الافتتاحية امام ريال سوسييداد الاسباني 1-1.

وانتزع مارتينيس صدارة لائحة الهدافين برصيد 9 اهداف.

وكان انتر تعادل في المباراة الاخيرة التي جمعته مع ساليرنيتانا الموسم الماضي والتي اقيمت ايضًا على ارض الاخير، لذا تحتم على بطل إيطاليا 19 مرة ان يولي المباراة جدية كبيرة خصوصًا في ظل سعيه لاستعادة اللقب الذي احرزه في المرة الاخيرة خلال موسم 2020-21.



وجاء هدف التقدم متأخرًا للضيوف بعد تمريرة من الحارس السويسري يان سومر فاستقبلها مارتينيس بصدره فهيأها للفرنسي ماركوس تورام الذي انطلق بسرعة على الرواق الايسر قبل ان يمررها من جديد الى الارجنتيني الذي تابعها داخل المرمى (62).

وحسم مارتينيس نفسه النتيجة لفريقه بهدف شخصي ثان (78) من تمريرة نيكولو باريلا، قبل ان يحرز الثالث من ركلة جزاء (85) اثر عرقلة من المدافع ماتيو لوفاتو لتورام.

ودوّن مارتينيس اسمه بأحرف من ذهب بهدف رابع قبل دقيقة من نهاية الوقت الاصلي.

- ميلان يجتار اختبار لاتسيو

وبقي ميلان على مطاردته لانتر، بعدما حقّق فوزًا مهمًا على لاتسيو 2-صفر على ملعب سان سيرو في ميلانو في قمة المرحلة.

وسجّل هدفي روسونيري الاميركي كريستيان بوليسيك (60) والسويسري نواه أوكافور (88).

وحقّق ميلان فوزه الثالث تواليًا منذ خسارته المذلّة على يد انتر 1-5 في المرحلة الرابعة، فيما مُني لاتسيو وصيف الموسم الماضي بخسارته الرابعة وتجمد رصيده عند سبع نقاط في المركز الرابع عشر.

وجاء الشوط الاول سلبيًا وكان اصحاب الارض الافضل في الاستحواذ على الكرة، الا انّ الضيوف كانوا الطرف الاخطر هجوميًا والاكثر فعالية.

وكانت اخطر فرص لاتسيو بعد انطلاقة سريعة من البرازيلي فيليبي أندرسون من منتصف الملعب نحو منطقة جزاء ميلان قبل ان يسدّد كرة في الشباك الخارجية (13).

وأجبر ميلان على استبدال لاعبه الانكليزي روبن لوفتوس-تشيك بعد 29 دقيقة فقط اثر تعرّضه لكدمة على القدم، فدخل مكانه الاميركي يونس موسى.

وكاد ميلان ان يفتتح التسجيل قبل نهاية الشوط الاول عندما مرّّر موسى عرضية الى المهاجم الفرنسي المخضرم اوليفييه جيرو الذي سددها فارتدت من الحارس إيفان بروفيديل وتهيأت أمام الهولندي تيجاني ريندرز فتابعها بكعب القدم ارتدت من القائم (44).

واختلفت الامور في الشوط الثاني بعدما دانت الافضلية لميلان الذي تمكن من افتتاح التسجيل اثر انطلاقة سريعة للبرتغالي رافايل لياو قبل ان يمرر الى بوليسيك الذي سدّدها "على الطاير" داخل الشباك (60).

وفي ظل عجز لاتسيو عن صناعة الفرص، تمكن ميلان من مضاعفة تقدمه ومرة اخرى كان لياو مشاركا في صناعة الهدف، بعدما قام بمجهود شخصي مراوغا دفاع الخصم قبل ان يمرر كرة خلفية الى اوكافور الذي تابعها بسهولة داخل المرمى (88).

- نابولي يواصل انتفاضته -

في المقابل، حقّق نابولي فوزه الثاني تواليًا بعد تعثره في ثلاث مباريات متتالية بعد اكتساحه مضيفه ليتشي برباعية نظيفة.

وسجّل النروجي ليو اوستيغارد (16) والنيجيري فيكتور أوسيمهن (51) وجانلوكا غايتانو (88) وماتيو بوليتانو (90+4 من ركلة جزاء) الاهداف.

وارتقى الفريق الجنوبي الى المركز الثالث مؤقتًا برصيد 14 نقطة بانتظار نتيجة مباراة يوفنتوس (13) وأتالانتا (12) الاحد.

وكان فريق المدرب الفرنسي رودي غارسيا فشل في تحقيق الفوز في ثلاث مباريات متتالية (خسارة وتعادلان)، قبل ان يبدأ تدريجيا في التقاط انفاسه من حلال اكتساح اودينيزي منتصف هذا الاسبوع 4-1.

ويأتي الفوز الكبير على ليتشي في افضل توقيت ممكن وعشية المواجهة المرتقبة امام ضيفه ريال مدريد الاسباني الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة في دوري أبطال أوروبا.



وكان لافتًا في المباراة عدم مشاركة أوسيمهن هدّاف الدوري الموسم الماضي أساسيا قبل ان يدخل في الدقيقة 46 مكان الأرجنتيني جيوفاني سيميوني، نجل دييغو مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، حيث فضل غارسيا الدفع به أساسيا على حساب النيجيري.

وتقام الاحد اربع مباريات فيستضيف بولونيا إمبولي، وأودينيزي جنوى، فيما يحلّ يوفنتوس ضيفًا على أتالانتا في مواجهة نارية اخرى، كما يستضيف روما فروزينوني.

وتختتم المرحلة الاثنين بثلاث مباريات فيلعب تورينو مع هيلاس فيرونا وساسوولو مع مونتسا وفيورنتينا مع كالياري.



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