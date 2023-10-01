قلب تأخره إلى فوز بثلاثية .. موناكو يتخطى مارسيليا ويعتلي صدارة الدوري الفرنسي

المصدر: د ب ا

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قلب فريق موناكو تأخره أمام مارسيليا إلى فوز 3 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما السبت في الجولة السابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل كليرمون فوت مع باريس سان جيرمان سلبيا.

وتقدم مارسليا بهدف أحرزه إليمان نداي في الدقيقة الثانية، وتعادل موناكو عن طريق ماجنيس أكليوش في الدقيقة الثامنة، ثم تقدم مارسيليا مرة أخرى عن طريق صامويل جيجو في الدقيقة 18 قبل أن يتعادل موناكو عن طريق فلوريان بالوجون في الدقيقة 23 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2/2.

وفي الشوط الثاني تمكن موناكو من تسجيل الهدف الثالث عن طريق ماجنيس أكليوش في الدقيقة 52.

ورفع موناكو رصيده إلى 14 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد مارسيليا عند تسع نقاط في المركز الثامن.

وأصبح هذا الفوز هو الرابع لموناكو في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في مباراتين.

في المقابل، باتت هذه الخسارة هي الثانية لمارسيليا في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين.

وفي المباراة الثانية، انتزع فريق كليرمون فوت نقطة ثمينة من ضيفه باريس سان جيرمان، بعدما تعادلا سلبيا.

وفشل فريقا كليرمون فوت وسان جيرمان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع كليرمون فوت رصيده إلى نقطتين في المركز السابع عشر قبل الأخير، فيما رفع سان جيرمان رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث.

وواصل سان جيرمان نتائجه المتذبذبة في الدوري هذا الموسم حيث حقق الفريق ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات في الدوري هذا الموسم، فيما تلقى الهزيمة في مباراة واحدة.

في المقابل، كان هذا التعادل هو الثاني لكليرمون فوت في الدوري هذا الموسم، علما بأنه لم يحقق أي انتصار حتى الآن، حيث سبق له الخسارة في خمس مباريات.

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