بعد اعتراف رابطة الحكام الإنجليزية بصحة هدف دياز.. هل تعاد مباراة توتنهام وليفربول؟

المصدر: دبي - وائل زكير

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اعترفت رابطة الحكام الإنجليزية بصحة هدف لويس دياز الذي كان من تمريرة سحرية للنجم المصري محمد صلاح وألغاه حكم اللقاء بداعي التسلل، حيث أثبتت الإعادة التلفزيونية صحة الهدف.

وكان توتنهام فاز بصعوبة على ليفربول 2-1 السبت في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، رغم النقص العددي من جانب الريدز، حيث طرد الحكم كلاً من كورتيس جونز في منتصف الشوط الأول وديوجو جوتا في منتصف الشوط الثاني.

وألقت رابطة الحكام باللوم على الخطأ البشري وأنه "كان يجب احتساب الهدف بتدخل من حكم الفيديو المساعد".

وبحسب شبكة سكاي سبورتس فقد اعترفت رابطة التحكيم بأن القرار كان "خطأ وواضحا" وأنه سيتم إجراء مراجعة كاملة.

وقالت في بيان ": "تقر رابطة التحكيم بحدوث خطأ بشري كبير خلال النصف الأول من مباراة توتنهام هوتسبر ضد ليفربول.تم إلغاء هدف لويس دياز بداعي التسلل من قبل فريق حكام المباراة. لقد كان هذا خطأً واقعيًا واضحًا وكان يجب أن يؤدي إلى احتساب الهدف من خلال تدخل تقنية " الفار" ومع ذلك لم يتدخل " الفار".

وأضافت "ستتصل رابطة الحكام على الفور بليفربول للاعتراف بالخطأ والاعتذار ."

قرارات "غير عادلة" و"مجنونة"



وانتقد مدرب ليفربول يورغن كلوب، الذي أنهى فريقه المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد كورتيس جونز وديوغو جوتا، القرارات "غير العادلة" و"المجنونة" أثناء المباراة.

وقال كلوب لقناة سكاي سبورتس عندما سئل عن هدف دياز الملغي : "هذا ليس تسللا عندما تراه" .

"الكرة بين ساقي محمد صلاح، لقد رسموا الخط بشكل خاطئ ولم يحكموا على اللحظة التي مرر فيها محمد الكرة بشكل صحيح".

وكان مدرب ليفربول أيضًا غير سعيد بقرار طرد لاعب خط الوسط كورتيس جونز، وقال كلوب: "كيرتس يضغط على الكرة ويمررها ". "ليس تدخلًا سيئًا. يبدو الأمر مختلفًا في الحركة البطيئة. إنه يضغط على الكرة بأقصى سرعة ويمررها فوقها. هذا أمر مؤسف."

هل تعاد مباراة توتنهام وليفربول؟

وعلى الرغم من إقرار لجنة الحكام الإنجليزية بصحة هدف لويس دياز ، إلا ان ذلك غير كاف لإعادة اللقاء حيث يشترط لإعادة المباريات عدة حالات محددة في قانون كرة القدم، ليست من بينها قرارات الحكام داخل أرض الملعب.

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